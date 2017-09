Al Extremadura se le vuelve a atragantar La Balona Miranda y Pardo buscan el remate en un saque de esquina. :: Alberto Lorite El conjunto de Izquierdo pierde con justicia su primer partido de la temporada en La Línea RAÚL PEÑA LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. Lunes, 11 septiembre 2017, 07:52

El Extremadura sigue sin querer ver ni en pintura el Municipal de La Línea. Decimotercera vez que el conjunto azulgrana -tanto bajo las siglas CF y UD- visitaba el feudo de la Balompédica Linense, y de nuevo se marchó sin ganar. Es más, el conjunto almendralejense cayó derrotado con justicia ante una Balona que se puso muy pronto por delante y que supo frenar las pocas envestidas de los azulgranas. El gol de Juanpe a pocos minutos del final certificó la primera derrota del Extremadura está temporada.

2 LINENSE 0 EXTREMADURA RB Linense Javi Montoya; Sergio Rodríguez, Dennis, Mario Gómez, Luis Madrigal; Ismael Chico, Sana, Gato (Juampe, m.80), José Ramón, Sergio Molina (Espinar, m.68) y Stoichkov (Wilson Cuero, m.58). Extremadura UD Manu García; Aitor, Pardo, Borja García, Candelas; Fran Miranda (Zarfino, m.60), Airam Benito (Airam Cabrera, m.73), Jairo, Valverde, Jesús Rubio (Javi Pérez, m.25) y Willy. Goles 1-0: Sergio Molina, de penalti, m.11; 2-0: Juampe, m.86. Árbitro Arias Madrid. Amonestó al local Sergio Rodríguez; y a los visitantes Aitor y Zarfino. Incidencias Estadio Municipal de La Línea. Unos 3.500 aficionados, 150 de ellos del Extremadura.

Agustín Izquierdo introdujo dos cambios obligados en el equipo inicial con respecto a los once que jugaron de inicio ante el Marbella. Valverde sustituyó al lesionado Kike Márquez, y Fran Miranda comenzó en la sala de máquinas después de que a Zarfino se le inflamase el empeine en la última sesión de entreno de la semana.

El partido comenzó muy mal para los azulgranas. El Extremadura mostró poca intensidad, y la Balona se aprovechó de ello. Bajo la batuta de un excelso Sergio Molina, los de Julio Cobos se fueron haciendo con el control del partido poco a poco. Todo se le puso cuesta arriba a los almendralejenses en el minuto 10 cuando un centro de Gato desde la derecha llegó a José Ramón, que remató a puerta, pero su disparo se estrelló en Aitor. El árbitro de la contienda entendió que el esférico había impactado en la mano del defensa azulgrana y decretó la pena máxima. El mediapunta Sergio Molina se encargó de marcar para poner a los locales por delante.

Se podía esperar una reacción azulgrana, pero no fue así. La Balompédica Linense continuaba llevando el control y las oportunidades, mientras que el Extremadura ni inquietaba al meta local Javi Montoya. Por si fuera poco todo esto, a los 25 minutos de partido se lesionó uno de los mejores futbolistas azulgranas. El placentino tuvo que ser sustituido por Javi Pérez, y el cambio obligado le dio otro aire a los dee Izquierdo. Poco después llegó la mejor ocasión de la primera mitad para los de Almendralejo, pero el disparo de Airam Benito lo paró Montoya con una buena estirada.

El Extremadura necesitaba revolución, pero no la tuvo. El conjunto de Izquierdo lo intentó más con corazón que con cabeza, y no encontró la forma de hacerle daño a los de Julio Cobos. Además, el conjunto local no sufría en exceso, aunque el Extremadura sí intentaba llegar por varios medios a la meta de Javi Montoya, pero no encontraba puerta. Los minutos iban pasando, y los de Izquierdo no encontraban el modo de hacer daño. Es más, la Balona estaba muy cómoda esperando en su propio campo para intentar aprovechar una salida a la contra y finiquitar el encuentro. Lo finiquitó el equipo de La Línea de la Concepción, pero fue gracias a una gran jugada persona de Juampe.

El extremo linense se fue varias veces de Candelas en el área antes de disparar pegado al poste para marcar el segundo tanto de la Balompédica y cerrar el encuentro a favor de los locales.