SEGUNDA B Extremadura y UCAM se citan en la lucha por una plaza de playoff Kike Márquez celebra su tanto ante el Melilla en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero Los azulgranas encaran un nuevo partido clave ante un rival que llega a cuatro puntos de los de Martín Vázquez RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 8 abril 2018, 10:20

El Extremadura vive en una situación en la que cada partido es una auténtica final, y éste ante el UCAM Murcia no iba a ser menos. El Extremadura se la juega ante uno de sus rivales más directos por mantener un puesto en el playoff de ascenso a Segunda División. Los murcianos llegan cuatro puntos por detrás de los almendralejenses, por lo que si los de Rafael Martín Vázquez consiguen vencer al equipo universitario pondrían tierra de por medio en la tabla y encarrilarán la clasificación para luchar por el ascenso a Segunda División.

No cabe otra opción, sólo la de ganar y esperar a que el Real Murcia no lo haga para poder ascender a la tercera plaza y, por qué no, esperar también a que el Villanovense le robe algún punto al Melilla. Pero, obviamente, lo primero es ganar en el Francisco de la Hera.

No será fácil, pues el UCAM Murcia llega herido y en una situación parecida a la del Extremadura. Los murcianos llevan sólo una victoria en los últimos seis encuentros y hace tan sólo dos jornadas cambiaron de técnico. En el banquillo universitario está ahora Pedro Munitis, que en su estreno la pasada semana empató ante el Melilla. Por lo tanto, el UCAM se juega también gran parte de la temporada ante el Extremadura en el Francisco de la Hera.

Un Extremadura que, como ya sucedió en las últimas jornadas, no podrá contar con Pardo, Aitor y Airam Cabrera, los tres por lesión. La duda del técnico azulgrana, Rafael Martín Vázquez, está en si alinear a los mismos jugadores que cayeron la pasada semana ante el Cartagena o si introducir algún cambio en el 'once'. Delmonte y Airam Benito piden a gritos su oportunidad -sobre todo el mediocentro canario-, y Willy está a la espera ante un posible cambio de táctica para jugar con dos delanteros.

Dichas incógnitas tendrán que ser resueltas por un Martín Vázquez que sólo ha conseguido dos victorias al frente del Extremadura, ambas en el Francisco de la Hera. A esta situación se aferra el técnico madrileño, que espera que su equipo dé un golpe de efecto ante un rival directo.

Por su parte, el entrenador del UCAM Murcia, Pedro Munitis, llega a Almendralejo para intentar llevarse la victoria con las bajas de Carlos Moreno y de Matheus Santana.

Un partido vital para ambos equipos en un escenario, el Francisco de la Hera, que presentará una de sus mejores entradas de la temporada después de que el club regalase dos entradas a cada abonado para que el ambiente sea el mejor posible. Las localidades de Tribuna y Fondo Norte están agotadas y Preferencia está casi repleta. Por lo tanto, el ambiente para el partido en el coliseo azulgrana será espectacular, a la altura de un encuentro de playoff de ascenso a Segunda División. Ya sólo queda que el Extremadura le regale un buen partido y un buen resultado a todos sus aficionados.