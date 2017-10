SEGUNDA B El Extremadura sigue con el colapso lejos de Almendralejo Álex Barrera jugó por primera vez de inicio. :: Alberto Lorite El equipo de Agustín Izquierdo se quedó sin reacción tras el segundo gol del Recreativo, pero no mereció perder RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 10 octubre 2017, 08:11

El Extremadura se vino de vacío del Nuevo Colombino. Perdió de nuevo fuera de casa, pero, en líneas generales, el conjunto de Agustín Izquierdo no hizo méritos para caer derrotado. Los dos errores defensivos en los dos tantos del Recreativo de Huelva lastraron demasiado al Extremadura.

Porque en la primera mitad, se vio un partido de tú a tú, pero tras el gol de Carlos Calvo, el Extremadura bajó los brazos y, pese a los cambios netamente ofensivos de Agustín Izquierdo, no consiguió asediar la meta defendida por Marc Martínez. La acumulación de jugadores en el ataque del Extremadura, la precipitación en la creación, y la ansiedad por verse por detrás en el marcador hicieron que el Extremadura no pudiese empatar el encuentro. «Te entran las prisas, te entra la precipitación, y las decisiones no son buenas, no son acertadas, y por ahí quizá esa falta de ocasiones de peligro. Insisto, no hay que reprocharle nada a ningún jugador, creo que todos los que han estado en el campo lo han intentado, y por ahí estoy satisfecho con los futbolistas, no por el resultado, pero sí por el rendimiento», señaló Agustín Izquierdo tras el encuentro ante el Recreativo de Huelva.

El entrenador azulgrana reiteró varias veces que estaba satisfecho con el nivel de su equipo, pese al resultado negativo, y destacó el buen nivel del rival, un Recreativo de Huelva que llegaba muy necesitado al encuentro ante los de Almendralejo: «El equipo ha competido muy bien, los jugadores han hecho un buen partido ante un buen equipo». Y también alabó el nivel de los dos clubes y de los seguidores recreativistas y azulgranas: «Los dos equipos son de superior categoría, por aficiones y por fútbol».

El técnico del Extremadura no entró a valorar si el fútbol ha sido injusto con el equipo tanto en Écija como en Huelva, pero sí admitió que los suyos deben superar las adversidades y estar muy concentrados para poder sacar los partidos adelante a partir de ahora: «En el fútbol al final la justicia te la dan los resultados. Tendremos que no bajar las metas y redoblar esfuerzos para que ese tipo de errores -el de Marc Vito en Écija y el de Manu García en Huelva- no los cometamos y que los resultados nos acompañen».

Por lo tanto, a los azulgranas sólo les queda mirar hacia delante. El domingo tienen una nueva oportunidad para demostrar que el Francisco de la Hera es un fortín ante Las Palmas Atlético. El filial canario llega en horas bajas, con cinco derrotas consecutivas -las cuatro últimas por un gol-, aunque intentará ponerle las cosas complicadas a los de la capital de Tierra de Barros.