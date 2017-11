El Extremadura sale reforzado, pero pierde a Zarfino y Pardo Jairo controla el esférico el pasado domingo. :: J. M. Romero El empate ante el Cartagena se da por bueno en Almendralejo pero preocupan las bajas para el próximo domingo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 7 noviembre 2017, 08:16

El partidazo entre el Extremadura y el Cartagena del domingo en el Francisco de la Hera deja lecturas positivas en ambos equipos. El choque entre dos de los mejores equipos de la categoría fue un lujo para la categoría, por lo que todos salieron contentos del envite.

En cambio, la alegría en el Extremadura fue a medias. Es cierto que el conjunto de Manolo Ruiz supo competir como el que más, supo sobreponerse al tanto de Zalazar para los visitantes, e igualó en calidad e intensidad un partido que bien podría haber sido de playoff de ascenso. Hasta ahí todo bien, pero el técnico azulgrana no estaba satisfecho del todo.

Y no se mostró completamente feliz tras el partido por varias razones. Obviemente, por que su equipo no consiguió la victorias, aunque Ruiz destacó y alabó la labor de sus futbolistas durante los 90 minutos. Además, el técnico estuvo crítico con el arbitraje tras el partido, ya que, bajo su punto de vista, no favoreció a los suyos. Y de ahí viene lo peor que dejó el partido tras el pitido final: Manolo Ruiz no podrá contar ni con Zarfino ni con Pardo para el importantísimo partido del domingo en Murcia ante la UCAM Murcia. Zarfino vio la roja por doble amonestación, mientras que Pardo vio la quinta amarilla a sólo dos minutos del final del encuentro.

Tras el partido Manolo Ruiz estaba molesto por esta última cartulina, ya que cree que el colegiado se la podría haber ahorrado. En el acta del encuentro, Chavet García refleja que la amarilla a Pardo es por «alejar el balón del lugar desde donde se debía reanudar el encuentro, retrasando su puesta en juego», por lo que el central del Extremadura no podrá estar con sus compañeros en Murcia.

Por lo tanto, durante la semana Manolo Ruiz deberá solucionar la papeleta que se le presenta y decidir quiénes son los que suplen a estos dos futbolistas. En la defensa las opciones son Kike Echávarri o Álex Díez -lo que llevaría a Aitor a jugar de central-; mientras que en le centro del campo puede jugar Álex Barrera junto a Miranda y Jesús Rubio en la mediapunta.

Tras el partido ante el Cartagena Manolo Ruiz también tuvo palabras de agradecimiento hacia el mediocentro Fran Miranda, que está pasando por un mal momento. Miranda perdió a su abuelo hace unos días, pero no quiso perderse el encuentro ante el Cartagena y se mostró a disposición del entrenador para jugar de inicio a pesar de no estar en el último entrenamiento de la semana. «Hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho», manifestó Manolo Ruiz tras el partido.

Así, la semana de trabajo en el Extremadura va a ser intensa. El técnico azulgrana va a trabajar con el refuerzo del buen trabajo que hizo su equipo en esta semana complicada con tres partidos en siete días. Eso sí, el Extremadura ya se ha medido con dos rivales directos en los puestos de playoff de ascenso y ha demostrado que puede competir con cualquier equipo de la categoría. Ahora queda volver a competir ante un buen contrincante como UCAM Murcia y seguir con la buena racha.