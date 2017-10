El Extremadura de Ruiz muestra otra cara Aitor marcó el segundo gol del Extremadura en El Ejido. :: OPTA Los tantos de Kike, Aitor y Willy dan a los azulgranas su primer triunfo visitante en El Ejido OPTA EL EJIDO. Lunes, 23 octubre 2017, 07:47

El triunfo del Extremadura le otorga tres puntos de oro en este arranque de temporada. Además, se producía la primera victoria a domicilio de un Extremadura muy ordenado y con saber estar sobre Santo Domingo, infringiendo al mismo tiempo la primera derrota a El Ejido como local.

1 EL EJIDO 3 EXTREMADURA El Ejido Cristian; Manu (Emilio Cubo, min. 62), Arregi, David Fernández, Javi Hernández (Alfonso, min. 62); Lolo González, Rodri; Javilillo, Echu, Velasco; y Hakim (Paquito, min. 74). Extremadura UD García; Aitor, Pardo, Borja, Candelas; Fran Miranda, Álex Barrera (Javi Pérez, min. 66); Jairo (Valverde, min. 63), Jesús Rubio, Kike Márquez; y Airam Cabrera (Willy, min. 77). Goles 0-1: Kike, min. 5. 0-2: Aitor, min. 32. 1-2: Lolo Rodríguez de penalti, min. 61. 1-3: Willy, min. 92. Árbitro García Aceña (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla al local Echu (m. 83), así como a los visitantes Borja (m. 66) y Fran Miranda (m. 73). Incidencias Municipal de Santo Domingo ante unos 1.300 espectadores. Antes del inicio El Ejido le entregó una placa al portero azulgrana García, agradeciéndole su aportación al club. En el descanso un equipo alevín de las bases celestes entretuvo con un juego de tiros a puerta a la grada.

Nadie había ganado por ahora el feudo celeste y tampoco había ganado el Extremadura fuera de casa hasta que llegó Manolo Ruiz y su bloque, porque así funcionó la maquinaria azulgrana. La recompensa fue extraordinaria, puesto que tras diez jornadas de campeonato pisa zona de promoción de ascenso.

El conjunto visitante fue letal en ataque. Ante los más de mil espectadores que allí se congregaban abrió el marcador muy pronto con una jugada de libro desde la derecha, con centro de Airam Cabrera a pierna cambiada para toque sutil a las mallas de Kike Márquez. El partido se ponía así muy de cara para los hombres de Manolo Ruiz. Justo antes había impedido el 1-0 García ante Echu, y después se tiró de orden para no solo conservar sino ampliar la renta en un córner botado desde la derecha, con el ariete otra vez de asistente y 'regalando' el 0-2 al capitán Aitor, a puerta vacía. Con esta ventaja, la remontada de los locales se antojaba muy difícil.

VESTUARIOSManolo Ruiz Técnico del Extremadura UD «Hemos sido un equipo sólido, inteligentes diría yo, porque hemos esperado a ese error del rival para ganar los 3 primeros puntos fuera de casa»

La sorpresa saltó en el segundo tiempo que arrancó con menos control del Extremadura, dada la lógica necesidad local, y encima llegó pronto el 1-2 con un penalti cometido por Aitor, que en su intento de despeje no vio por detrás a Javilillo. Marcó Lolo Rodríguez desde los once metros, y pese a lo ajustado del electrónico no se sufrió en exceso, con desgaste máximo para la citada recompensa de la primera victoria lejos de Almendralejo.

El partido entraba en los minutos finales y el técnico del conjunto visitante decidía mover ficha. Le salió bien la jugada. Los cambios de Ortiz buscaron dar algo de oxígeno, y ya en el descuento un saque de García cayó a Jesús Rubio, generoso para dejar a puerta vacía a Willy, una de las incorporaciones de refresco, que firmó la sentencia.

El Extremadura firmaba así una importante victoria ante un El Ejido condenado a la derrota desde los primeros compases del choque. Mal resultado para los locales que no conocían la derrota en su estadio.