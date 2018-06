ASCENSO A SEGUNDA El Extremadura quiere seguir soñando La afición del Extremadura en el partido de ida de la primera eliminatoria ante el Fabril. :: j. m. romero Los azulgranas reciben al Mirandés con la ilusión de llevarse un resultado positivo a tierras castellanoleonesas RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 3 junio 2018, 09:30

Semana tras semana el Extremadura debe reinventarse, superarse, para poder estar en la siguiente ronda de la promoción de ascenso a Segunda División. Y ahora le llega un rival de talla, de esos que da miedo, pero el conjunto almendralejense no ha llegado hasta aquí para temer. Apoyado por los más de 10.000 seguidores que harán del Francisco de la Hera una caldera, quiere viajar a Miranda de Ebro con una ventaja que defender.

Lo va a tener difícil el equipo de Juan Sabas, pues en frente estará el campeón del Grupo II, un Mirandés que tiene jugadores experimentados, de otro nivel, que tiene como objetivo, y casi obligación, el ascender a Segunda División. El equipo de Pablo Alfaro es un recién descendido de la categoría de plata del fútbol español y quiere resarcirse de su derrota en la eliminatoria de campeones ante el Mallorca.

Por su parte, el técnico del Extremadura, Juan Sabas, va a poder contar con casi toda su plantilla para el choque ante los castellanoleoneses. Solo Pardo, que vio la tarjeta roja ante el Deportivo Fabril en el choque de vuelta, no podrá estar para el partido ante el Mirandés. El que vuelve es Willy. El delantero de Torremejía ha superado sus molestias tras la artroscopia en la rodilla y ya ha entrenado a tope para poder estar en la cita histórica. El delantero no podrá estar de inicio en el 'once' inicial, pero sí será un arma para Sabas en caso de que el partido se ponga cuesta arriba.

La ausencia de Pardo en el eje de la defensa hace que el técnico madrileño tenga que escoger entre Delmonte o Lomotey. Este último ha sufrido un problema de anginas durante esta última semana, por lo que aún es duda para el choque ante el Mirandés. El resto del equipo puede ser casi igual que en Abegondo, aunque Sabas puede optar por un centro del campo más creativo con la inclusión de Álex Barrera por Fran Miranda en la sala de máquinas.

Por su parte, el entrenador del Mirandés, Pablo Alfaro, tiene a todos los jugadores disponibles, pero el central Israel Puerto está tocado. Puerto entró en la convocatoria de 21 jugadores para el choque en Almendralejo, pero no estará disponible para el encuentro. Así, la pareja de centrales del Mirandés estará formada por Melli y Prieto. Además, la línea del centro del campo, con Undabarrena, Rúper y Llorente le dará más consistencia al equipo de Burgos. En ataque se espera a un Mirandés muy vertical, con las ideas muy claras y con una delantera que asusta. Yanis, Borja Sánchez y Diego Cervero intentarán fastidiar la tarde azulgrana.

Fiesta azulgrana

El Francisco de la Hera va a lucir espectacular para el choque ante el Mirandés. La afición se ha volcado con el equipo una vez más y apoyará a los suyos en el coliseo azulgrana. El club informó de que ya ha vendido más de 9.000 entradas, y aún queda el día de hoy, por lo que se superará la barrera de los 10.000 espectadores.

Un partido soñado por toda la afición azulgrana hace tan sólo unos meses y que ahora es realidad. Por eso, Almendralejo, el Extremadura UD y toda la plantilla deben dar un paso adelante. Porque el partido es histórico.