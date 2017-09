El Extremadura quiere reponerse ante un San Fernando necesitado de puntos Giovanni Zarfino. :: Brígido Los de Agustín Izquierdo esperan poder sobreponerse a la derrota en La Línea con una nueva victoria en el Francisco de la Hera RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 17 septiembre 2017, 09:48

El Extremadura tiene ante el San Fernando el tercer examen en el Francisco de la Hera. Los dos anteriores los aprobó con creces, pero el equipo de Agustín Izquierdo no puede vivir de rentas pasadas. Cada semana será un examen final para los azulgranas, por lo que la victoria ante el conjunto andaluz se antoja importante para seguir creciendo como equipo, recuperar las sensaciones perdidas tras la derrota en La Línea de la Concepción, y seguir instalados en la zona noble de la tabla.

Porque sí, el Extremadura está muy bien posicionado en la tabla, y una victoria ante el San Fernando les haría consolidarse en los puestos altos. Para este encuentro, el técnico azulgrana tendrá tres bajas. La de Kike Márquez, Jesús Rubio y Álex Barrera. Los tres jugadores están convalecientes de sus lesiones y no han entrado en la lista de convocados de Agustín Izquierdo. Los que sí lo han hecho han sido los dos jugadores del filial Manu Cordero y Gonzalo Alfaro Moreno -este último se estrena en una lista del primer equipo-.

Por ello, habrá que ver cómo resuelve Agustín Izquierdo el vacío en la mediapunta. Las opciones son poner de inicio a Airam Benito por detrás del delantero, por lo que no tendría que cambiar de sistema, o jugar con dos delanteros y cambiar el dibujo que ha usado el técnico azulgrana hasta ahora: «Tenemos varias alternativas y elegiremos alguna de ellas».

Agustín Izquierdo no se fía de su oponente. Aunque el San Fernando esté hundido en la clasificación -va penúltimo con tan sólo un punto-, el técnico azulgrana no quiere que su equipo se confíe en el encuentro en el Francisco de la Hera. «El San Fernando es un equipo que comienza muy fuerte, que trabaja bien, que tiene buena distancia entre líneas, y que tiene jugadores ya no de Segunda B, sino de Segunda y de Primera División con mucha experiencia», sentencia Agustín Izquierdo.