Este Extremadura quiere ser el de finales de 2017 Jairo disputa un balón en el partido ante el Betis Deportivo. :: Alberto Lorite Los azulgranas buscan seguir con la buena racha con la que acabaron el pasado año y sumar una victoria para mantenerse en los puestos de arriba RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 7 enero 2018, 11:47

El parón invernal quizá llegó en el peor momento posible para el Extremadura. El conjunto de Manolo Ruiz estaba lanzado, con tres victorias consecutivas, dos partidos imbatidos y con las mejores sensaciones de la temporada. Por eso, el equipo de Almendralejo quiere hacer que vuelvan esos buenos momentos azulgranas.

Y para ello, Manolo Ruiz ya tiene dos nuevos fichajes: Enric Gallego y Nico Delmonte. El primero sí entró en la convocatoria para el partido ante el filial cordobesista, pero el central argentino no estará junto a sus compañeros en Córdoba, ya que aún no se han resuelto las bajas en el club azulgrana y no tiene aún tramitada su ficha. Tampoco estarán en el Nuevo Arcángel por sanción ni Willy ni Fran Miranda, que vieron la quinta amarilla en la última jornada del año ante el Betis Deportivo.

Por lo tanto, las bajas de Miranda y Willy en el 'once' inicial podrían ser cubiertas por Zarfino y Airam Cabrera, aunque Manolo Ruiz no da pistas sobre su posible equipo titular en Córdoba. En la convocatoria para el partido en tierras andaluzas también han entrado dos jugadores del filia, Samuel Manchón y Lomotey. Además, el delantero Enric Gallego podría debutar como jugador del Extremadura en su primera aparición con sus nuevos compañeros.

El Extremadura sigue al acecho del líder, que juega a la misma hora en Huelva ante el Recreativo, por lo que espera ganar y esperar un posible tropiezo de los cartageneros.

Por su parte, el técnico del Córdoba B, José María García, tiene una baja segura, la de Arnáu, y a varios futbolistas entre algodones para recibir al segundo clasificado. David Moreno y Sillero ya están entrenando junto a sus compañeros y entrando en la dinámica del grupo; Ebu hace sólo parte de los entrenamientos junto al resto de la plantilla; y Alberto García ya trabaja con normalidad.

El Córdoba B llega a la primera jornada de 2018 en decimocuarto lugar, con los mismo puntos que el San Fernando, que ocupa la plaza de playout de descenso, y tras conseguir cuatro puntos en sus últimos dos partidos. El cuadro cordobesista lucha por permanecer fuera de los puestos de descenso a Tercera, y espera sacar algo positivo en casa ante el Extremadura. El Córdoba B sólo ha perdido dos partidos en casa este año, ante Granada B y Recreativo de Huelva, e incluso ha conseguido victorias de prestigio ante Real Murcia, Melilla o Villanovense.

Cada uno con sus bajas, cada uno con su meta entre ceja y ceja, el partido entre el Córdoba B y el Extremadura tiene muchos alicientes para ser importante para ambos conjuntos. El equipo local quiere seguir en su lucha por la permanencia, mientras que el Extremadura quiere acabar en lo más alto de la clasificación.