El Extremadura se queda a medias

Los azulgranas no consiguen ganar en casa ante El Ejido y pierden una nueva oportunidad para acercarse a los primeros puestos de la tabla

ALMENDRALEJO. Domingo, 11 marzo 2018

El Extremadura de Martín Vázquez no arranca. No logra el conjunto azulgrana conseguir una racha buena de victorias, y el empate ante El Ejido corrobora que el equipo almendralejense no está bien. Solo una victoria en los últimos nueve encuentros y ya mira más al quinto clasificado que al líder del Grupo IV. El partido ante El Ejido no fue bueno. El equipo azulgrana solo despertó tras verse dos veces por detrás en el marcador. Eso sí, en el último tramo del partido sí apretaron los locales, pero no consiguieron obtener recompensa.

2 EXTREMADURA 2 EL EJIDO Extremadura Manu García; Álex Díez (Willy, min. 62), Borja García, Delmonte, Candelas; Fran Miranda, Zarfino; Jairo (Valverde, min. 66), Jesús Rubio, Jose García (Kike Márquez, min. 76) y Enric Gallego. El Ejido Cristian; Eppy, Mango, Jean Calvé, David Fernández, Alfonso; Gabri (Javier Hernández, min 90), Lolo; Velasco (Daniel Sales, min. 64), Carralero (Paco Alférez, min. 81) y Pino. Goles 0-1: Velasco, min. 2. 1-1: Enric Gallego, min. 3. 1-2: Lolo González, de penalti, min. 54. 2-2: Enric Gallego, min. 57. Árbitro Amar Ahmed. Amonestó con amarilla a los locales Borja García y Valverde; y a los visitantes David Fernández, Alfonso y Cristian. Incidencias Estadio Francisco de la Hera. Unos 4.800 espectadores.

El comienzo del partido fue eléctrico e intenso. Es más, lo más interesante de los primeros 45 minutos en el Francisco de la Hera fueron los primeros 5 minutos de juego. Antes de los dos goles los dos equipos ya se habían acercado con peligro a la meta rival, pero fue a los 120 segundos cuando se abrió el marcador. Carralero ganó la línea de fondo y puso el pase atrás para Pino. El central azulgrana despejó mal el esférico, que le cayó franco a Velasco en la frontal del área. Desde ahí no falló el extremo del conjunto almeriense y estableció el primer gol para poner por delante a los visitantes.

Tras el tanto rival hubo tímidos pitos de la afición del Extremadura, pero los pupilos de Martín Vázquez no tardaron mucho en acallar las críticas. Tan solo 45 segundos después del gol de El Ejido Jairo se plantó en el pico del área, puso un centro delicioso a la frontal del área pequeña donde apareció con mucha fuerza y fe Enric Gallego para batir con un buen cabezazo a Cristian.

Si había dudas tras el tanto visitante, estas se esfumaron de inmediato con el empate de Enric Gallego. El delantero catalán del Extremadura sigue a lo suyo, marcando goles importantes para los almendralejenses y ya suma cinco tantos desde que llegó en el mercado invernal.

Tras el empate, el los azulgranas comenzaron a manejar el partido, pero ese control del juego se esfumaba en el último tercio de campo. No conseguían crearles peligro a los almerienses, que apenas sufrían defendiendo el empate en su propia parcela. Además, el doble pivote formado por Fran Miranda y Zarfino llenaba de fortaleza defensiva al Extremadura, pero a costa de eso quedaba el equipo cojo en la construcción del juego. Ni Miranda ni Zarfino son creadores, y eso se notó.

Pese a que los locales estaban lejos de la excelencia, sí tuvieron la ocasión más clara del partido para desequilibrar la balanza. A menos de diez minutos para el descanso, Jesús Rubio recibió un pase raso en el corazón del área. El placentino, con todo a favor para conseguir el tanto, disparó por abajo y, cuando ya se celebraba el tanto, apareció el cancerbero Cristian como una exhalación para detener el esférico y eliminar de un plumazo las opciones del Extremadura de irse por delante al descanso.

En la segunda mitad no cambió mucho el panorama. El Ejido seguía intentando defender el punto que hasta el momento tenía amarrado, y el Extremadura necesitaba ganar sí o sí. Pero los minutos seguían pasando y el equipo de Martín Vázquez no conseguía perforar la meta de Cristian. Y lo más preocupante es que estaba bastante lejos de hacerlo.

La segunda mitad cumplía sus primeros diez minutos cuando Zarfino cometió un error. En su área, agarró a un rival claramente y el árbitro no lo dudó: penalti. El mediocentro de El Ejido Lolo González -que estuvo inmenso durante los 90 minutos- transformó la pena máxima con mucho temple y calidad.

El segundo tanto pudo ser definitivo y sumir en la depresión al Extremadura pero, como pasó con el primer tanto visitante, el conjunto azulgrana se sobrepuso muy pronto. Apenas un minuto después Jairo puso un centro al área y, tras varios rechaces, Enric Gallego remató el esférico a gol. Los jugadores visitantes reclamaron con vehemencia una falta al portero cuando este intentó agarrar el balón, pero Amar Ahmed, árbitro del encuentro, no señaló nada para enfado de todo el equipo almeriense.

El gol pudo espolear a los azulgranas para buscar el tanto de la victoria, pero no fue así. Es más, hasta los últimos 15 minutos de partido el Extremadura no apretó de verdad en la búsqueda de los tres puntos. Tuvo alguna ocasión el conjunto andaluz, pero no con la claridad necesaria para meterle el miedo en el cuerpo a El Ejido.

Por ese motivo, los minutos iban pasando y el partido y las esperanzas de victoria del Extremadura iban muriendo. Y murieron. El partido finalizó, la afición expresó su malestar con la mala racha del equipo y El Ejido se llevó un punto de oro del Francisco de la Hera.

Sólo el empate a última hora del Granada B ante el Cartagena mitigó la decepción de la parroquia azulgrana, que ya espera el partido ante el Jumilla para lamerse las heridas tras el empate cosechado en la jornada de ayer.