El Extremadura no puede en Las Palmas

Martín Vázquez, satisfecho con la imagen que mostró el equipo

El técnico del Extremadura se mostró satisfecho con la imagen que mostró el equipo, no así con el resultado que debió ser mejor, «Creo que ellos empezaron mejor que nosotros, hasta que consiguieron el gol. Mi equipo reaccionó bien, llegamos al área contraria pero no pudimos conseguir nada positivo. Tuvimos ocasiones pero al final no pudimos empatar pero me voy contento con mis jugadores ya que dimos todo en el campo y estoy orgulloso de ellos. A medida que fue pasando el encuentro fue más difícil para nosotros ya que ellos empezaron a acumular gente el defensa. No fuimos capaces de empatar y habrá que mejorar algo pero el equipo hoy se ha vaciado. Las Palmas está haciendo una gran segunda vuelta. Además, en un campo no habitual ya que es de césped artificial, que nos ha penalizado bastante. Toca seguir luchando».