El Extremadura da un paso adelante Airam Cabrera intenta avanzar ante la presión de un jugador de El Ejido. :: OPTA Los azulgranas estrenaron nuevo técnico con victoria y consiguieron por fin los primeros tres puntos fuera de Almendralejo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 24 octubre 2017, 08:47

Tuvo que ser ante El Ejido, y a la quinta oportunidad, cuando el Extremadura derribó un muro que hasta ahora se le había resistido. Ni en Lorca, ni en La Línea de la Concepción, ni en Écija, ni en Huelva. A todos estos lugares el Extremadura había viajado con la ilusión de conseguir la primera victoria fuera de casa, pero se había vuelto sin los tres puntos. Hasta el domingo. El Extremadura consiguió su primera victoria fuera de casa gracias a una gran primera parte, aunque bajó el pistón en la segundo, lo que le pudo costar la victoria. «Ha habido un momento en el que hemos perdido el control, pero hemos sido muy superiores en el primer tiempo», manifestó tras el partido Manolo Ruiz.

El nuevo técnico azulgrana no pudo tener mejor estreno en el banquillo del Extremadura. Manolo Ruiz se estrenó con victoria, tres puntos que le hacen instalarse en los puestos de playoff de ascenso, tras una semana que ha servido como toma de contacto con sus jugadores y en la que ha salido todo a las mil maravillas. «Era complicado jugar contra un buen rival, que estaba en un buen momento de forma, y por eso le doy más importancia a esta victoria, porque creo que mi equipo ha jugado muy bien», comentó Ruiz en la rueda de prensa posterior al partido ante El Ejido.

Confianza en Airam Cabrera

Manolo Ruiz no cambió el sistema, pero sí confió en Airam Cabrera -uno de los mejores del equipo con dos asistencias- en lugar de Willy, y con Fran Miranda actuando de Zarfino en el centro del campo. Ambos jugadores salieron reforzados del encuentro, y es que una de las tareas del nuevo técnico es lograr que todos los jugadores sumen. «No me gusta individualizar, pero han peleado desde arriba... He visto todos los partidos del Extremadura y no he visto pelear como ha peleado Airam (Cabrera) o Kike Márquez, y me refiero al aspecto defensivo, lo que ha imposibilitado que no hubiéramos sufrido demasiado. Jesús Rubio ha trabajado muy bien, Jairo, que tenía problemas físicos, también... Es decir, desde arriba hemos presionado muy bien, y eso ha facilitado la labor ofensiva», sentenció Manolo Ruiz.

Ahora el Extremadura se tiene que preparar a conciencia para lo que viene. Quizá la parte más decisiva de la temporada y la que va a marcar el devenir de la temporada para el Extremadura. Los azulgranas se enfrentan en los próximos meses a Melilla, UCAM Murcia, Cartagena, Real Murcia, Mérida y Villanovense, entre otros, por lo que el técnico Manolo Ruiz debe dar con la tecla para que el equipo funcione como él quiere y pueda estar arriba al acabar la primera vuelta del campeonato.