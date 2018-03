El Extremadura, sin margen de error Fran Miranda lucha por el control del esférico. :: OPTA La derrota ante Las Palmas Atlético deja al equipo de Martín Vázquez a seis puntos del liderato y con cuatro sobre el quinto RAÚL PEÑA Martes, 6 marzo 2018, 08:18

El Extremadura volvió a caer derrotado lejos del Francisco de la Hera. Martín Vázquez lleva dos derrotas en dos partidos a domicilio desde que es entrenador del Extremadura. Ambas por la mínima. Ambas ante un filial. Y ambas han dejado un sabor amargo en el club azulgrana. Mañana se cumplen dos meses desde que el Extremadura consiguió su última victoria como visitante. Fue ante el Córdoba B, y desde entonces han pasado cuatro partidos fuera y se han quedado en ellos un total de 10 puntos.

Esta situación hace que el Extremadura quede ya a seis puntos del liderato, que ahora comparten con los mismos puntos Cartagena y Marbella. Además, en estos dos meses el Extremadura también ha perdido dos partidos en casa, lo que le ha hecho perder comba con los primeros clasificados. Si el conjunto azulgrana quiere aspirar a quedar primero, debe mejorar cuanto antes, pues las fechas se agotan y cada tropiezo pone más complicado el quedar campeón.

Pese a la derrota ante Las Palmas Atlético, el entrenador del Extremadura, Rafael Martín Vázquez, se muestra contento con el trabajo de sus jugadores, ya que cree que lo dieron todo en tierras canarias, pero que su equipo no consiguió aprovechar ninguna de las ocasiones que tuvo. «Me voy una vez más contento de mis jugadores, muy orgulloso, porque lo han dado todo en el campo, y ante eso no puedo reprocharles nada», explicó Martín Vázquez tras el partido.

El técnico admite que su equipo supo sobreponerse al tanto del filial canario, pero que, incluso con las variaciones de la segunda mitad, no pudo hacerle daño al rival. «El equipo reaccionó bien, llegamos bien al área contraria, tuvimos ocasiones, pero lástima que no fuimos capaces de transformarlas, y en la segunda parte hicimos variaciones y tuvimos alguna ocasión, pero no pudo ser», se lamentó Martín Vázquez tras la derrota en Canarias.