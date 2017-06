El Extremadura ficha en un Villanovense que se renueva

La gran temporada del Villanovense sigue inspirando a otros equipos y provocando una fuga de cerebros en sus filas. Uno de los principales 'ladrones' está siendo el Extremadura, que ayer anunciaba su tercer fichaje procedente del conjunto serón y, quizás, el más importante. Jesús Rubio, jugador clave para Manolo Sanlúcar, se une a Valverde y Candelas en el cambio de Villanueva de la Serena a Almendralejo.

El jugador placentino, de 30 años, no quería continuar en el nuevo proyecto verde, pese a tener aún un año más de contrato y se ha desvinculado del conjunto serón, según sus propias palabras, «de mutuo acuerdo». Sin embargo, fuentes cercanas al Villanovense aseguran que la decisión ha sido tomada de manera unilateral por el jugador, a través de una rescisión del contrato que conllevará una compensación económica para los serones.

Por tanto, y aunque no sea habitual en Segunda B, la salida de Jesús Rubio del Villanovense conllevará el pago de su cláusula, tal y como había avanzado en rueda de prensa el vicepresidente de la entidad verde, Francisco Chamizo, sobre Rubio, Wilfred y Rojas, los tres con contrato en vigor. Finalmente, Jesús Rubio se ha decantado por el proyecto azulgrana, pese a su citado contrato en vigor con el Villanovense y, a contar al parecer, con ofertas de la liga griega y del Elche.

Sin duda, la marcha de Jesús Rubio es un duro golpe para el Villanovense y para su afición, que lo consideraban fundamental después de que esta pasada campaña participase en un total de 34 partidos como titular, y anotara 14 goles.

Y aunque el club no se ha pronunciado al respecto, es evidente que el trasvase de jugadores entre la entidad verde y la azulgrana no está siendo del todo bien recibido ni por la directiva, ni por la afición. Los serones han optado por el silencio, mientras que los aficionados, sobre todo en redes sociales, sí que han comentado de forma negativa la política de fichajes del equipo vecino.

La opinión de Valverde

A eso se refería ayer el primer futbolista que cambió La Serena por Tierra de Barros, Carlos Valverde, que admite que los jugadores están al margen de polémicas sobre los cambios de cromos en el fútbol extremeño. «Puedo entender a los aficionados, porque cada uno quiere lo mejor para su club. Si un equipo te quiere fichar y llegas a un acuerdo también es entendible».

El utrerano afirma que no llegó a un acuerdo de renovación con los serones y que fue entonces cuando decidió cambiar de aires: «Salió el Extremadura que tuvo interés en mí y me he unido a este proyecto».

El nuevo extremo azulgrana admite que el fichaje de Jesús Rubio es un paso muy importante para el club, ya que la calidad del placentino marca diferencias en Segunda B, por lo que espera que pueda dar muchas alegrías en el Francisco de la Hera. «Para mí es una grandísima noticia, porque sé lo que es Jesús Rubio y sé lo que me ha dado en el Villanovense, y que es un futbolista increíble», sentencia Valverde.

Renovaciones

Sin embargo, no todo son malas noticias para el Villanovense que, aunque aún no ha incorporado caras nuevas, sigue renovando el bloque de años anteriores. Así, el club hacía oficial ayer la continuidad del central Espín y el centrocampista Elías Pérez. Ambos se perdieron casi la mitad de la pasada temporada por lesión, y ahora tras su recuperación han decidido seguir en el Villanovense, al menos, un año más. Para los dos será su tercera campaña de verde.

El que también seguirá ligado a la tonalidad verdosa será el guardameta Joaquín, canterano serón que también ha renovado para una nueva temporada y que este año podría tener más minutos en Copa del Rey.