El Extremadura estrena técnico pero con el mismo objetivo Álex Barrera en el encuentro ante Las Palmas Atlético. :: J. M. Romero Manolo Ruiz se sentará en el banquillo azulgrana con la misión de conseguir la primera victoria fuera de casa RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 22 octubre 2017, 10:32

El Extremadura estrena entrenador en El Ejido. El conjunto de almendralejo cambió de técnico tras el empate del pasado domingo ante Las Palmas Atlético y, por lo tanto, Manolo Ruiz se estrena en el banquillo azulgrana en el estadio Municipal de Santo Domingo ante El Ejido 2012, que aún no ha perdido en su feudo y que se mantiene por encima de los puestos de descenso con 10 puntos.

Un Ejido que es aguerrido, intenso y que tiene las cosas muy claras, lo que le convierte en un rival muy peligroso para los azulgranas, pese a que la clasificación diga otra cosa distinta. Por lo tanto, si el Extremadura quiere conseguir su primera victoria lejos del Francisco de la Hera y celebrar con tres puntos importantísimo la llegada del nuevo técnico al banquillo, tiene que igualar al menos en intensidad a El Ejido, para que después pueda aparecer la calidad del equipo almendralejense para desequilibrar un encuentro que se antoja complicado para los de la capital de Tierra de Barros.

Además, Manolo Ruiz no podrá contar con uno de los futbolistas importantes de la plantilla en este inicio de campaña. El uruguayo Giovanni Zarfino cumplirá sanción por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá estar en El Ejido, al igual que su compañero Airam Benito, que ultima su recuperación para estar disponible la próxima semana.

Por su parte, el entrenador de El Ejido, Alberto González, no podrá contar con os futbolistas del primer equipo, por lo que tendrá que completar la convocatoria con dos jugadores de la cantera. Los lesionados son Ocaña, que ya ha entrado en la recta final de la recuperación de su lesión, y Carralero, que jugó varios minutos en Huelva, pero que difícilmente podrá estar con sus compañeros ante el Extremadura.

El conjunto azulgrana tiene una buena oportunidad para quitarse los fantasmas de encima y conseguir la primera victoria fuera de casa de esta campaña. EL debut de Manolo Ruiz se verá condicionado por esta situación, aunque el nuevo técnico azulgrana espera que sus pupilos igualen al menos en intensidad a sus rivales para así poder optar a ganar el partido.

«He visto cosas que hay que mejorar. No te puedo decir que estemos al cien por cien, pero para este primer partido intentaremos transmitir lo que en el futuro vamos a plasmar en el terreno de juego». De esta forma explica Manolo Ruiz lo que se podrá ver en su primer partido al frente de los azulgranas. El entrenador admite que sus futbolistas aún no han adquirido las indicaciones que a él le gustaría que se viesen sobre el terreno de juego, por lo que cree que el equipo aún no está hecho a su medida. Y para suplir esas carencias, Manolo Ruiz quiere que su equipo tenga personalidad, intensidad y carácter.