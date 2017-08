SEGUNDA B El Extremadura destituye a Sabas Juan Sabas ya no dirigirá ningún encuentro más en el Francisco de la Hera. :: J. M. Romero El club sorprende al anunciar el cese del madrileño, y Agustín Izquierdo se convierte en el nuevo entrenador RAÚL PEÑA Martes, 1 agosto 2017, 08:58

Almendralejo. El Extremadura ha despedido a Juan Sabas. La noticia ha causado tanto impacto y sorpresa entre la afición de Almendralejo que el anuncio no necesita más aditivos. Una noticia que ha caído como inesperada en la capital de Tierra de Barros. El entrenador que consiguió la histórica salvación del equipo la pasada campaña y que fue elegido para comandar el ilusionante proyecto no continuará al frente del barco azulgrana la próxima temporada. El hasta ahora entrenador del filial, Agustín Izquierdo, será el encargado de hacerse cargo del equipo de forma definitiva.

La decisión del club sorprende porque el despido se realiza a menos de un mes de comenzar la competición liguera. Tras finalizar la pasada campaña con la salvación del Extremadura, la entidad almendralejense decidió renovar al técnico madrileño. El logro deportivo de Sabas al conseguir mantener al equipo en Segunda B y su buena relación con la afición convencieron a la directiva azulgrana para renovarle el contrato al entrenador, pero tan sólo dos meses después, el Extremadura prescinde de sus servicios.

La relación entre la directiva del Extremadura y Juan Sabas se comenzó a deteriorar tras el partido de la segunda vuelta ante el Mérida. A partir de ahí, el nexo que unía a cuerpo técnico y dirigentes azulgranas se vio afectado, y, ayer por la tarde, finalmente se rompió y desembocó en el despido del entrenador.

No sólo eso es lo que ha propiciado la destitución de Sabas. Los mandatarios del club azulgrana no confiaban plenamente en las posibilidades de Juan Sabas al frente del banquillo, y eso, sumado a que no les ha gustado que el entrenador pidiese públicamente una y otra vez la llegada de defensas en este mercado veraniego, han acelerado la decisión. Juan Sabas hizo extensivo al público general su descontento por no poder contar con los zagueros que él creía que necesitaba para el equipo. La entidad almendralejense le dio un toque de atención, pero el entrenador siguió manifestando su decepción tras ver que pasaban las semanas y los defensas que pedía no llegaban, aunque llegaran en las próximas semanas para cerrar el equipo. Finalmente, la cuerda se tensó demasiado, y la directiva del Extremadura tomó la decisión de prescindir de Sabas. Esta decisión se hace a menos de un mes para el comienzo liguero, pero el club cree que es mejor hacerlo ahora que más adelante o con la liga ya empezada. Muy contento no parecía ayer Sabas, que colgó en twitter: «Siete meses al frente de los valientes, tres derrotas, para los que quieren manchar mi profesionalidad, mañana me despido de una gran afición!!»

El cese de Juan Sabas como entrenador del Extremadura ha hecho que el hasta ahora técnico del filial, Agustín Izquierdo, se haya hecho con los mandos del primer equipo. Izquierdo ya ha entrenado con sus nuevos jugadores, será presentado hoy como nuevo míster del Extremadura y será el encargado de dirigir al conjunto almendralejense durante toda la temporada, según ha informado el club. Agustín Izquierdo no necesita presentación entre los aficionados del Extremadura. El entrenador de Lorca ya ha militado en el conjunto azulgrana como técnico y se quedó dos veces a las puertas del ascenso a Segunda B con el equipo almendralejense, por lo que ahora tendrá una gran oportunidad para resarcirse y conseguir su ansiado ascenso con el Extremadura UD.