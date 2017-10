El Extremadura se deja dos puntos El Extremadura se dejó escapar dos puntos en los minutos finales. :: JOSÉ MANUEL ROMERO Los azulgranas pierden sus primeros puntos en el Francisco de la Hera tras una mala segunda parte que desembocó en el empate de los canarios RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Lunes, 16 octubre 2017, 08:50

El Extremadura se quedó dos puntos en su partido ante Las Palmas Atlético. Una mala segunda parte de los azulgranas permitió a los visitantes llevarse un empate merecido, pero que tenía muy complicado al terminar la primera mitad. Más que nada, porque el Extremadura fue superior durante los primeros 45 minutos, pero tras el descanso entregó la pelota, dio un paso atrás y se condenó a perder dos puntos. Tras el tanto de Erik para los visitantes, la grada del Francisco de la Hera mostró su desacuerdo con el equipo y con el entrenador, y el ambiente en el coliseo azulgrana se enrareció.

1 EXTREMADURA 1 LAS PALMAS ATLÉTICO Extremadura Manu García; Aitor, Pardo, Kike Echávarri, Candelas; Zarfino, Álex Barrera, Jairo (Filip Jankovic, min. 72), Kike Márquez (Jesús Rubio, min. 69); Willy y Airam Cabrera (Valverde, min. 56). Las Palmas Atlético Guanche; Parras, Suárez, Álvaro (Fortes, min. 21), Curbelo; Stephane, Pablo, Fabio, Ale González (Benito, min. 49); Erik y Artiles (Aythami, min. 75). Goles 1-0: Airam Cabrera, min. 28. 1-1: Erik, min. 83. Árbitro Artacho Cobo. Amonestó a los locales Pardo, Echávarri, Zarfino y Valverde; y a los visitantes Stephane y Curbelo. Incidencias Estadio Francisco de la Hera. Unos 5.100 espectadores.

Este empate supone un paso atrás para el Extremadura, que deja de contar por victorias sus partidos en el Francisco de la Hera y pierde un poco de comba con sus rivales directos en la lucha por un puesto de playoff de ascenso.

La alineación inicial de Agustín Izquierdo era una declaración de intenciones. El técnico azulgrana alineó a dos delanteros con Willy y Airam Cabrera, y con un doble pivote ofensivo con Zarfino por detrás de Álex Barrera, que volvía a repetir en el equipo inicial. Además, Kike Echávarri le ganó la partida a Álex Díez y sustituyó en el centro de la zaga al sancionado Borja García.

Airam Cabrera marcó su primer tanto con la camiseta del Extremadura, y tuvo que ser sustituido

Las Palmas Atlético demostró que tiene calidad y consiguió arañar un valioso empate

El Extremadura empezó el partido como acostumbra en el Francisco de la Hera. Dominador de inicio y en busca del gol tempranero que le diese la ventaja para encarar mejor el resto del partido. Kike Márquez demostró que ya ha olvidado su lesión en el cuádriceps y se echó el equipo a la espalda. Por el de Sanlúcar de Barrameda pasaba todo el peligro del Extremadura, mientras que Las Palmas Atlético, muy bien sin balón, intentaba sin éxito llegar a la meta de Manu García a través de su referencia ofensiva, Erik.

Los azulgranas eran los dominadores del encuentro, pero poco a poco comenzó a decaer la presión y la intensidad azulgrana y la balanza se igualó. Pese a ello, el Extremadura era el que seguía creando peligro, aunque sin ocasiones claras de gol. Y como los de Izquierdo no llegaban con contundencia a la meta de Guanche, tiraron de balón parado para abrir el marcador. Otra vez. Kike Márquez puso el centro desde la esquina al primer palo, donde llegó Willy para peinar la bola. El toque de Willy fue a parar al segundo palo para que Airam Cabrera, completamente solo, remachase a la red para poner al Extremadura por delante. El tanto del canario inauguró su cuenta particular de goles esta temporada con la camiseta del Extremadura. Cabrera celebró el gol con rabia junto a sus compañeros, como si se hubiese quitado un peso de encima. A partir de ahora, el delantero sólo puede crecer junto al equipo, lo que será esencial para que el Extremadura esté en la parte alta de la tabla.

El tanto del visitante Erik neutraliza el gol inicial de Airam Cabrera en un mal partido de los locales

Pero comenzó la segunda mitad y cambió todo. El Extremadura se echó atrás y le entregó el esférico a Las Palmas Atlético. Un error que, a posteriori, sería clave para que el Extremadura perdiese dos puntos ante el filial canario. Los azulgranas comenzaron a empequeñecer y los visitantes a crecer. Aun así, Manu García no sufría demasiado, pero era preocupante el paso atrás de los azulgranas. Además, los cambios -volvió a jugar Jesús Rubio- no le dieron el empaque necesario al Extremadura para amarrar la victoria, mientras que Benito entró para Las Palmas Atlético y cambió el encuentro.

Pudo empatar el conjunto canario en una ocasión de Benito, pero la volea del extremo fue repelida con maestría por Manu García. Fue, sin duda alguna, la mejor acción del partido para el Extremadura, ya que el paradón del meta azulgrana mantenía a los suyos por delante en el marcador.

Los minutos pasaban y el Extremadura no mejoraba, el gol visitante se veía venir... Y llegó. Un saque de esquina a favor del Extremadura acabó en un contragolpe perfecto de los canarios para que Erik se plantase solo ante Manu García y marcase por bajo el gol del empate. El tanto, que llegó tras un saque de esquina para los azulgranas, fue una losa para los locales, que no pudieron volver a inquietar la meta de Guanche. Los últimos minutos del partido fue un quiero y no puedo para los de Agustín Izquierdo, que no consiguieron cambiar el encuentro y se llevaron tan sólo un punto. Habrá que ver cómo afecta este empate a la entidad almendralejense, cuyo único objetivo es colarse entre los cuatro primeros, pero que ve que el equipo no acaba de arrancar -las últimas victorias han sido por la mínima- y que sus rivales directos comienzan a dar síntomas de mejoría.

Por lo tanto, no sería de extrañar que la directiva azulgrana tomase una decisión en cuanto a la continuidad de Agustín Izquierdo al frente del banquillo del Extremadura -como ya hicieron esta pasada semana con el ya exentrenador del filial Óscar de Paula-, o quizá decidan esperar al próximo partido de los almendralejenses ante El Ejido, tras el empate del Extremadura ante Las Palmas Atlético. Un empate que puede traer cola y que sabe a poco en la parroquia azulgrana.