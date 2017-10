El Extremadura defiende su fortín Willy en el partido ante el San Fernando. :: JM Romero Los azulgranas esperan seguir sumando de tres en tres en el Francisco de la Hera ante un Granada B que marcha segundo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 1 octubre 2017, 09:26

El Extremadura juega de nuevo en el Francisco de la Hera, de nuevo donde más le gusta, de nuevo en su fortín. Todos los partidos se cuentan con victoria en el coliseo azulgrana, y los de Agustín Izquierdo esperan continuar con esa buena racha en casa que le permite estar en la zona alta de la clasificación. De nuevo el equipo almendralejense se tiene que reponer de un mazazo -hace dos semanas fue de una derrota y hoy es de un empate en el último minuto con error incluido-, por lo que el Extremadura necesita, como hasta ahora ha sido, el apoyo de la grada para mantener esos tres puntos y seguir acumulando victorias hasta que los jugadores se acoplen totalmente.

Ante el Extremadura no estará un equipo cualquiera. Los azulgranas reciben al que hasta ahora es el mejor filial de la liga y actual segundo clasificado del Grupo IV de la Segunda B. Por lo tanto, el rival de los azulgranas no es baladí. Es cierto que el conjunto nazarí llega tras empatar ante el San Fernando, pero es que no ha perdido desde la primera jornada, y ha llegado a acumular cuatro victorias de forma consecutiva. Los pupilos de Pedro Morilla intentarán que el Extremadura no cuente sus partidos en el Francisco de la Hera por victorias, y quieren arañar puntos para seguir en la zona de playoff de ascenso. «Intentaremos que el Extremadura lo pase mal», señala el entrenador del filial granadino, Pedro Morilla.

En el Extremadura hay varios frentes abiertos. Jesús Rubio, Álex Barrera y Airam Benito siguen de baja, por lo que Agustín Izquierdo volverá a alinear un 'once' de circunstancias ante el Granada B. Además, el portero Manu García tampoco estará de inicio por su lesión en el hombro izquierdo. Por ello, Marc Vito volverá a repetir en la portería azulgrana. El cancerbero de Terrasa tiene la oportunidad, ante su público, de resarcirse de su error en Écija, que le costó al Extremadura dos puntos, y hacer una buena actuación en su feudo. Como ha pasado con sus compañeros durante la semana, se espera que la afición azulgrana le muestre su apoyo en un momento complicado para el portero del Extremadura.

Además, Izquierdo podría repetir el doble pivote con Miranda y Zarfino que tan buen resultado le dio en Écija, y la duda está en su jugará Javi Pérez, Kike Márquez o Valverde en banda. Excepto esa duda, el resto no variará mucho con respecto al choque de Écija.