Un Extremadura completo Jairo celebra con Fran Miranda su gol del domingo ante el Badajoz. :: JM Romero El equipo azulgrana hizo uno de sus mejores partidos esta temporada y exhibió una pegada brutal de cara al derbi ante el Mérida RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 5 diciembre 2017, 08:15

Al Extremadura le salió prácticamente todo bien en el derbi ante el Badajoz. Mató el partido en apenas media hora, volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas y demostró que tiene plantilla para hacer las rotaciones que Manolo Ruiz estime oportunas. La fiesta para el técnico del Extremadura no fue completa por esos dos goles recibidos en la segunda mitad, con el partido ya sentenciado, ya que el entrenador cree que pudieron ser evitados. «Hemos encajado dos goles que podríamos haber evitado», señaló Manolo Ruiz tras el partido.

Pese a ello, obviamente el balance del derbi ante el conjunto pacense es excepcional. Cinco goles, cuatro de ellos en la primera mitad, varios jugadores, como Kike Márquez y Valverde, muy cerca de su mejor versión y otros jugadores que no habían contado con muchos minutos esta temporada, como el caso de Álex Díez, también aumentaron el nivel del equipo. Para el partido, Ruiz hizo cuatro cambios con respecto al partido ante el Villanovense, pero el Extremadura no acusó para nada esas rotaciones, sino que el nivel fue superado.

«Cada partido tiene unos condicionantes que interpreto. Para hoy [por el partido del domingo] pensaba que estos jugadores eran los que nos podían acercar más al triunfo, pero cuento con toda la plantilla y así creo que se ha reflejado», explica Manolo Ruiz.

Además, el equipo de Almendralejo jugó ante el Badajoz sin dos de los jugadores llamados en verano a liderar el equipo. Jesús Rubio y Airam Cabrera se quedaron sin disputar un solo minuto pese a estar en el banquillo. El delantero canario sí estuvo calentando, pero no tuvo ni un minuto. Manolo Ruiz optó por otras variantes y más velocidad en banda, lo que relegó a estos dos futbolistas al banco.

Ante la falta de estos, Kike Márquez se echó el equipo a la espalda y jugó en una posición que apenas había tocado esta temporada, la mediapunta. «Como entrenador me gusta hacer variantes. A mí me gusta un mediapunta que llegue y que pise área, porque creo que nos faltaba esa conexión entre el punta y el mediapunta, y por eso he optado por esa variante. Él se siente ahí más cómodo, tiene más protagonismo y más llegada».

Al Extremadura le quedan dos partidos para acabar la primera vuelta, el siguiente el derbi en el Francisco de la Hera ante el Mérida, y el último del año ante el Betis Deportivo lejos de Almendralejo. Esta victoria le debe dar al conjunto azulgrana el empuje necesario para terminar este 2017 lo más cerca posible del liderato, y por qué no asaltarlo si se da la ocasión.

La parte negativa del partido es la retirada en el descanso, por precaución, de Manu García. Por lo tanto, el club estará pendiente de la evolución de la lesión del portero para saber si podrá estar el domingo en el derbi ante el Mérida.