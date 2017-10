SEGUNDA B El Extremadura, a asumir errores y superarlos para seguir creciendo Agustín Izquierdo. / Hoy Los azulgranas perdieron dos puntos ante Las Palmas Atlético, pero aún están a tiempo de mejorar para seguir en la parte noble de la tabla RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 17 octubre 2017, 08:17

El Extremadura fue incapaz de vencer a Las Palmas Atlético. Hasta ahora, los azulgranas habían contado todos sus partidos en el Francisco de la Hera por victorias, pero el filial canario chafó esa estadística en uno de los peores partidos de los de Almendralejo esta temporada. Al menos la segunda mitad, ya que durante los primeros 45 minutos los locales fueron superiores, pero bajaron el pistón en la segunda mitad, y eso le costó dos puntos al conjunto de Agustín Izquierdo. «Quizá haya sido el partido más flojo que hemos jugado en casa», explicó el técnico azulgrana.

Tras el encuentro ante Las Palmas Atlético, Agustín Izquierdo contestó que no piensa ni un solo segundo en si debe ser destituido o no, sino que él se dedica a partir de ahora a preparar el siguiente partido ante El Ejido. Por lo tanto, no se plantea el temer por su puesto de técnico del Extremadura: «Cuando empiezas en cualquier equipo de fútbol, esto es cada semana. Ni me lo planteo, ni se me pasa por la cabeza pensar en eso, simplemente en preparar la semana y en el siguiente partido».

El entrenador del conjunto almendralejense cree que su equipo perdió el control del partido, y ahí comenzaron los problemas para los azulgranas. El choque se convirtió en un toma y daca que benefició sin duda a los visitantes. Ante este ida y vuelta, el Extremadura no supo hacer nada para congelar el encuentro -o ampliar su ventaja en el marcador- y quedarse con los tres puntos y el pleno en casa: «El partido se convirtió en un ida y vuelta. Tú no acabas situaciones de ataque y el rival se queda un poco descolgado y hay situaciones de contra. El partido se convierte en un ida y vuelta, la moneda está en el aire y puede caer de un lado o de otro. Cuando no hay control, el que más acierto tenga o el que menos errores cometa en ese momento al final es el que se lleva el partido», manifestó Izquierdo.

Izquierdo también contestó preguntas sobre el debate en la grada de si es o no es un entrenador defensivo. El técnico está tranquilo en ese aspecto, y cree que sus jugadores saben muy bien el tipo de indicaciones que él les da de cara a cada partido: «No voy a entrar en ningún debate. Voy a seguir trabajando e intentar mejorar en todo lo que pueda», sentenció.

Por lo tanto, el Extremadura ya trabaja, si cabe con más fuerza, de cara al partido del domingo ante El Ejido con el objetivo de conseguir la primera victoria fuera de casa. Izquierdo recuperará a Borja, pero perderá por sanción a Zarfino.