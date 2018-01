El Extremadura, ante el colista con la duda de Marc Vito El portero azulgrana ha pedido irse para contar con minutos, pero su técnico dice que «no hay opción de que salga» RAÚL PEÑA Sábado, 13 enero 2018, 10:27

Almendralejo. El Extremadura afronta el partido ante el colista en su mejor momento de la temporada. En pleno mercado invernal, y con la llegada de jugadores que van a elevar el nivel de la plantilla, el conjunto azulgrana busca seguir a la caza del Cartagena con una victoria ante el Lorca Deportiva. Aunque es el último clasificado el que visita el Francisco de la Hera, el entrenador del Extremadura, Manolo Ruiz, no se fía de su rival, que llega tras ganar la pasada jornada. «Es un partido más complicado de lo que puede parecer», admite el técnico azulgrana.

Eso sí, ahora el problema para el Extremadura está en las bajas del equipo. El portero Marc Vito le ha pedido al club salir para poder contar con minutos, por lo que su marcha del club se podría hacer efectiva en los próximos días. El recambio para Marc Vito sería el portero del filial Louis Yamagouchi, que lo está jugando todo en Tercera con el Extremadura B. Pese a esto, el entrenador del conjunto de Almendralejo señala que Marc Vito sigue perteneciendo a la disciplina azulgrana y que no hay ninguna opción de que el portero se vaya del club. «Es un jugador más de la plantilla. Es normal que esté descontento porque no está jugando, pero tuvo que salir el día del Badajoz y cumplió perfectamente. Ahora mismo, que yo sepa, no hay opción de que salga», sentencia Manolo Ruiz.

Los que vuelven tras su sanción a la convocatoria del entrenador, que no podrá contar ni con Kike Márquez ni con Nico Delmonte, son Fran Miranda y Willy, y Jose García entrará en su primera lista con el Extremadura. Además, Manolo Ruiz aún se plantea la opción de jugar con dos delanteros y variar el esquema táctico de su equipo. «Hemos ensayado durante la semana la opción de jugar con dos puntas, y también la que usamos habitualmente. En el partido se pueden ver las dos opciones», explica el técnico del conjunto almendralejense.