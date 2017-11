El Extremadura se aferra a lo positivo para encarar los derbis Los jugadores del Extremadura acabaron decepcionados. Romero / J. M. Los tres siguientes partidos serán ante equipos extremeños, por lo que los azulgranas se quedan con lo que hicieron bien el domingo RAÚL PEÑA Martes, 21 noviembre 2017, 07:29

Almendralejo. La primera derrota de la temporada en el Francisco de la Hera llegó de la manera más cruel posible: con un gol en el último minuto. Pese a que el Extremadura se fue de vacío en su encuentro contra el Real Murcia, los azulgranas prefieren ver el vaso medio lleno. Su partido contra el conjunto murciano no fue el mejor de la temporada, obviamente, pero el equipo de Manolo Ruiz dominó la segunda parte y estuvo más cerca del tanto que los de José María Salmerón. El fútbol a veces es caprichoso, y en una jugada de genio, Santi Jara perforó la meta de Manu García y dejó al Extremadura con la miel en los labios.

Eso es lo que pasó el domingo, pero el conjunto de Almendralejo tiene ahora tres derbis consecutivos, por lo que no tiene tiempo para lamentarse. «En el análisis de los 93 minutos, hemos tenido más posesión, hemos generado más llegadas que ellos (el Real Murcia), hemos llevado el control del juego, el ritmo del balón, pero sí que nos ha faltado llámalo frescura o llámalo calidad», indica Manolo Ruiz.

«Un punto en casa no me satisface, por eso hemos ido a por los tres. Creo que un equipo campeón no se puede conformar con un empate en casa. Es verdad que corres el riesgo de que en una jugada aislada te hagan el gol. Prefiero ir con esa idea de intentar ganar el partido que conformarme con un punto». Así explicó Manolo Ruiz tras el encuentro su punto de vista sobre si su equipo se había ido demasiado al ataque en los últimos minutos. El entrenador azulgrana dejó claro que prefiere ser ambicioso, aunque a veces esta ambición le pueda costar un punto a su equipo, como pasó el domingo ante el Real Murcia.

LA FRASEManolo Ruiz Técnico del Extremadura «Hay jugadores que todavía tienen que dar un poquito más, que tienen que asumir esa responsabilidad»

El técnico azulgrana se queda con que su equipo lo intentó en todo momento, fue intenso y maniató durante muchos minutos al Real Murcia, aunque admite que quizá le faltó más tranquilidad y acierto en los metros finales: «El equipo ha querido y ha tenido intensidad. Eso sí, nos ha faltado calidad para definir y tener un poco más de acierto».

Ahora el Extremadura tiene por delante tres derbis, que seguro serán partidos muy complicados y competidos. Manolo Ruiz lo sabe, y por ello quiere recuperar a sus hombres de ataque para que marquen la diferencia. «Es verdad que hay jugadores que todavía tienen que dar un poquito más, tienen que asumir esa responsabilidad, pero bueno la competición es así de dura», señaló Manolo Ruiz tras el choque en el Francisco de la Hera. «Hay jugadores a los que le falta ese punto de frescura, pero eso se va a ir ganando con el tiempo», añadió Ruiz.

La próxima parada será en el Romero Cuerda de Villanueva de la Serena, donde el Extremadura estará acompañado de medio millar de sus aficionados ante el Villanovense.