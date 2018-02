«Los éxitos se consiguen con las plantillas, no con los onces» Martín Vázquez en la rueda de prensa posterior al partido ante el Granada B. :: Alberto Lorite El entrenador azulgrana, Martín Vázquez, aboga por involucrar a todos sus futbolistas en el equipo para poder conseguir los objetivos marcados por el club RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 22 febrero 2018, 08:33

Rafael Martín Vázquez apenas lleva una semana instalado en Almendralejo, pero reconoce que poco a poco se está haciendo a la ciudad. Con la ayuda de todos, el madrileño solo tiene que preocuparse de pensar en su próximo rival, el Recreativo de Huelva, y de concentrarse en elevar la moral de los suyos tras la derrota ante el Granada B. Martín Vázquez no ve más allá del partido del domingo, y espera darle una alegría a la afición tras el chasco de la pasada jornada.

-¿Cómo está siendo su primera semana en Almendralejo?

-Bien, adaptándome a todo lo que es el entorno, que es la novedad, pero bastante bien. Con muchas facilidades por parte de todo el mundo para hacernos las cosas mucho más fáciles, y en ese sentido bien.

«Para mí es fundamental. Tenemos que tener un compromiso entre la afición y el equipo»

-Tras la derrota ante el Granada B, ¿cómo está viendo al equipo durante la semana?

-Las derrotas nunca son buenas, pero al equipo le veo bien anímicamente y con ganas de dar esa vuelta a lo que ocurrió el domingo pasado. Los jugadores son conscientes de que no merecimos perder, pero al final en los partidos no consigues los objetivos. Los veo bien, entrenando con ganas y con ilusión.

-Ante el Granada B, no vimos cambios en cuanto a jugadores, pero sí alguna variante táctica. ¿Cómo va a introducir los cambios que quiere en el equipo?

-En un principio, nosotros optamos por el equipo que había ganado la jornada anterior, y entendimos que era una manera de empezar. A partir de ahora vamos viendo mucho más el trabajo de semana y el trabajo del domingo, cómo se compitió, la gente que tenemos a disposición y, seguramente, vamos a ir dando matices sobre lo que creo que hacemos bien y otros aspectos que hay que mejorar bastante.

«Estamos con mucha ilusión y muchas ganas de que podamos hacer las cosas bien»

-Hay jugadores como Jesús Rubio o Airam Cabrera que con Manolo Ruiz no han tenido muchas oportunidades. ¿Cómo va a llevar esta situación?

-Cuando se producen cambios de entrenador, los jugadores tienen la expectativa de cómo el míster quiere jugar, y a partir de ahí el que no ha estado jugando entiende que puede tener más oportunidad. Soy consciente de la plantilla que tengo, soy consciente de la calidad y de las características de cada jugador y estoy convencido de que vamos a necesitar a todos. Evidentemente no pueden jugar todos, pero siempre digo que los éxitos se consiguen con las plantillas, no con los onces. Hay muchas alternativas.

-¿Qué Extremadura se podrá ver ante el Recreativo de Huelva?

-Ningún partido es fácil de ganar, cualquier rival es duro y el Recre es un buen equipo, lo demostró la semana pasada. Hay que trabajar bien, ver dónde podemos crearles superioridad y hacerles daño, y en eso estamos trabajando durante la semana. Estamos con mucha ilusión y muchas ganas de que podamos hacer las cosas bien.

-Con el Cartagena a seis y el Marbella a cuatro puntos, ¿cómo ve la lucha por el liderato?

-Ahora mismo lo que me preocupa es el próximo partido. Tenemos que centrarnos en ese partido, dar una buena imagen y dar una buena prestación para poder llevarnos la victoria. No pienso más allá, sinceramente. Voy pensando en cada entrenamiento y cada partido.

-Y, ¿cómo de necesaria es la implicación de la afición en el proyecto?

-La afición no me cabe duda de que está con el equipo y de que este domingo va a estar. Ya tuvimos el otro día una representación en Granada, y lástima que no pudimos darle una satisfacción, porque estuvieron animando. Para mí es fundamental. Tenemos que tener un compromiso entre afición y equipo, y que vayamos de la mano, porque es clave y fundamental. Creo que lo hay y también creo que la afición se va a enganchar si somos capaces de ofrecerles lo que esperan de nosotros. Espero hacer un buen partido y que el aficionado esté contento, pero creo que cada uno tiene que hacer su parte.

-¿Qué espera de su carrera como entrenador?

-Trabajar día a día y no ponerme metas a largo plazo. Ahora estoy en el Extremadura y no veo más allá. Veo posibilidades de hacerlo lo mejor posible, de llegar lo más lejos y no me planteo ninguna otra cosa.

-¿Con qué forma de jugar se siente más identificado o le gusta más?

-Seguramente, con algo de lo que se vio en el partido del Granada en el primer tiempo. Eso es lo que quiero del equipo. Hicimos muchas cosas bien, y eso es lo que más se aproxima. Al final son los jugadores los que juegan, los que aciertan y los que toman las decisiones en el terreno de juego. La gente se va a dar cuenta rápidamente de lo que quiere Martín Vázquez de su equipo.