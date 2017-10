Más de 450 euros para el niño Adán Domingo, 15 octubre 2017, 10:00

Julio Fariña tiene una misión en la vida y no es otra que hacer más fácil la difícil existencia de su hijo Adán y su entorno. Aquejado de una enfermedad rara que le ha postrado en una silla de ruedas, el pequeño necesita un vehículo adaptado con el que poder desenvolverse en sus traslados. Una misión en la que el CD Badajoz quiso aportar su granito de arena y colaboró con 457 euros, un porcentaje de la taquilla recaudada en el último Trofeo Ibérico con el partido entre el equipo blanquinegro y el Alavés de Primera. Julio se muestra muy satisfecho y agradece a la entidad pacense el gesto. «Ha sido un gran detalle, espero que entre todos podamos ir sumando y conseguir comprar un coche de segunda mano para llevar al niño. Ya me he puesto en contacto con una familia que vende el suyo por unos 7.000 euros», afirma. El progenitor sigue llamando a las puertas de numerosas instituciones y entidades, una de las últimas la Federación Extremeña de Atletismo, para poder alcanzar su objetivo.