«Espero que no gane el mejor, que ganemos nosotros» Loren Morón Entrenador del Mérida. Sábado, 24 febrero 2018

En Liga, Loren se estrenó en el Nuevo Vivero como jugador del Sevilla en diciembre de 2000, con victoria del conjunto pacense (2-0). Con la camiseta del Mérida sólo llegó a pisar el césped del Viejo Vivero, en dos ocasiones: perdió la primera (2-0) y empató la segunda (0-0). No se le da muy bien, por tanto, visitar la capital pacense. De ahí, tal vez, que en su estreno como entrenador vaya con todo: se llevará el domingo a todo su vestuario al Nuevo Vivero y una hora y media antes les dirá a sus jugadores qué dos se quedan sin vestir. Probablemente sean los centrales Golobart y Paco Aguza, los únicos del primer plantel que arrastran molestias

-¿Cómo llegan los dos jugadores tocados al derbi?

-Paco (Aguza) ha entrenado muy bien esta semana y está fenomenal. Si le pido que esté el domingo, estará. Lo que pasa es que los que están jugando atrás lo están haciendo a un nivel muy alto últimamente. Y el domingo le preguntaremos a Golobart, que arrastra aún molestias de su contractura muscular en el sóleo.

«Espero que cada afición anime a su equipo y que no haya conflictos. Que se hable del partido por lo deportivo»

-¿Pero va a arriesgar con Golobart como la jornada pasada o se ha aprendido la lección?

-Con Golobart no arriesgamos la semana pasada. Él nos dijo el domingo por la mañana que estaba al 100% y lo pusimos titular. Luego, ya durante el partido, prefirió salir porque volvió a sentir molestias y mejor que esté una semana parado que no un mes. Veremos qué nos dice mañana.

-Con la recuperación de Iván Aguilar, ¿hay posibilidades de que vuelva a jugar con dos delanteros?

-Hay posibilidad de jugar con dos delanteros. Pero si te digo que sí (vamos a jugar con ellos), me llamarás loco, porque el equipo lo está haciendo bien últimamente y no hay motivo para cambiar. No obstante, el partido se juega el domingo y ahora lo que queremos es recuperar y estar tranquilos. Queda mucho aún para pensar en eso.

-¿Le preocupa no generar tantas ocasiones de gol?

-Hay un equipo en Primera, Girona, que juega igual que nosotros y que genera un montón. Y genera porque creen en el mensaje. Muchos de nuestros jugadores han venido nuevos y les queda por acoplarse. Yo, por ejemplo, me he adaptado a otro sistema que no era el mío. Tenemos que hacer que los jugadores crean en el mensaje, y ya veréis como saldrán las cosas bien. Y cuando entre la pelota y consigamos resultados, cambiará la dinámica y el estado de ánimo.

-¿Un partido de más de 3 puntos?

-No. Pero sí hay que jugar con el goalaverage, que está a nuestro favor. Es verdad que no es un partido más, ni para mí ni para los jugadores ni, por supuesto, para la afición. Pero son tres puntos lo que se juegan.

-¿Qué le dirías a las aficiones?

-Que por favor, que cada uno anime a su equipo, que no haya conflictos, que se comporten. Va a ser difícil porque siempre hay alguien que destaca sobre lo demás, pero que no tengamos que llegar a malas noticias. Que se hable de este partido por lo deportivo y no por lo extradeportivo. Y que no gane el mejor, que ganemos nosotros.