«Este equipo se va a salvar por el trabajo y corazón que le pone»

Juan Marrero analizó el encuentro y achacó la derrota a un desajuste de los suyos. «Quizás hemos hecho una buena primera mitad y entrar 1-0 era injusto, pero cuando cometes errores de ese tipo ante equipos como el Cartagena los sueles pagar. Ha sido un error doble, inconcebible porque no es lo mismo entrar 1-0 que 0-0 y con las ocasiones que hemos tenido para adelantarnos. Ellos se estaban poniendo nerviosos. Es un doble error por no ir a la presión y dejar solo al jugador de banda y segundo el error de marca en el córner. En la segunda mitad lo hemos intentado de todas las maneras, pero no ha podido ser. Mis jugadores se han dejado el alma. Creo que ha sido el único remate del Cartagena entre los tres palos y ha sido gol. Triste por el resultado y por mis jugadores porque han hecho un gran despliegue y un buen trabajo».

El entrenador del CD Badajoz habló también de las opciones de su equipo. «Obligados estamos obligados siempre a sacar resultados positivos porque quedan cuatro partidos. Ahora nos vienen dos en casa ante dos equipazos, sus plantillas puede que sean de las mejores de todos los grupos. Pero hemos demostrado hoy que somos capaces de neutralizar ese potencial y en nuestra casa tenemos nuestras opciones, pero sabiendo que viene el Murcia que está en un buen momento y tiene una gran plantilla».

Por último, habló de la salvación de los suyos. «Creo que este equipo se puede y se va a salvar por el trabajo y el corazón que le pone. Con el alma que nos dejamos en cada partido estoy seguro de que vamos a salvarnos».