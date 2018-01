SEGUNDA B Enric Gallego quiere hacer historia Enric Gallego, tras uno de los tantos en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba B. :: Alberto Lorite El nuevo delantero del Extremadura está a doce tantos del mayor registro goleador de un futbolista en una temporada en Segunda División B RAÚL PEÑA Martes, 9 enero 2018, 07:57

Almendralejo. Es el futbolista del momento, no hay duda. Y no sólo en el Extremadura, ni en el fútbol regional, sino que Enric Gallego estuvo en boca de todos con sus tres goles en 8 minutos y 19 segundos en el Nuevo Arcángel. Fue el debut soñado del nuevo delantero del Extremadura. Entró al campo en el minuto 54, y puso todo patas arriba. «Fue el debut soñado, salir ahí, llevarse lo tres puntos, que es lo más importante, y tener la suerte de meter la pelota dentro, pues me sentí muy contento», admite Enric Gallego.

Desde que la Segunda B se instauró como una división con cuatro grupos, allá por la temporada 87/88, han existido muchos goleadores, muchos jugadores capaces de romper los registros de sus clubes, pero Enric Gallego no se queda atrás. El delantero del Extremadura lleva ya 21 goles -18 en Cornellá y 3 en Almendralejo- en esta temporada. Aunque aún lejos, el máximo registro goleador en una temporada es el que consiguió Juan Carlos de Diego en el Atlético Madrileño en la temporada 88/89. El delantero de Burgos logró 33 goles en esa campaña.

Como decíamos, Enric Gallego está aún a 12 tantos de igualar esa marca, pero los promedios del ariete son espectaculares. Aun así, Gallego no se fija una marca fija de goles, pero sí admite que si se acerca, por qué no intentar batir el récord. «Si lo paso, pues eso que me llevaré, un dato que me llevaré conmigo. Esta semana he metido tres goles, pero otra semana quizá no meta, porque el fútbol todos sabemos cómo es. Hay que tener los pies en el suelo, ir partido a partido y trabajar siempre para el equipo», explica el delantero azulgrana.

«Hay que tener los pies en el suelo, ir partido a partido y trabajar siempre para el equipo» Enric Gallego Delantero del Extremadura

Pese a su gran comienzo con la camiseta del Extremadura, Enric Gallego no se pone ninguna meta ni ninguna cifra de goles a batir. Prefiere que el trabajo día a día le dé sus frutos durante el fin de semana. «Me gusta superar el año anterior. Metí 16 y ya lo superé en la primera vuelta. Por eso, ahora no me pongo ninguna meta, que vaya todo natural».

Además, con su triplete de goles en el Nuevo Arcángel de Córdoba, Enric Gallego hizo historia en el Extremadura UD. Es el primer jugador del club que consigue tres goles en un encuentro en Segunda B. Y lo hizo en tan sólo ocho minutos. Por eso, Gallego ya es historia de la entidad almendralejense, aunque él mismo no le da mucha importancia al hito. Admite que le hace ilusión entrar en los libros de historia del equipo, aunque cree que es una anécdota más la que consiguió ante el Córdoba B. «Una anécdota más, pero estoy muy contento por entrar en la historia del club con ese récord», comenta Enric Gallego.

El comienzo del catalán en tierras extremeñas no ha podido ser mejor. Mientras aún se instala en Almendralejo junto a su familia, ya es historia del equipo azulgrana. Quién sabe si, en unos meses, el delantero del Extremadura es historia de la Segunda B por los goles conseguidos. De momento, los 18 marcados con la UE Cornellá y los tres anotados con el Extremadura le hacen estar cerca de un récord, el de Juan Carlos de Diego, que nadie consigue superar desde que lo logró en la temporada 1988/1989.