Enric Gallego, el goleador azulgrana de Martín Vázquez
14 marzo 2018

Almendralejo. Su fichaje por el Extremadura en este pasado mercado invernal levantó muchas expectativas en los aficionados azulgranas y, de momento, no está defraudando. Enric Gallego (Barcelona, 12/9/1986) se ha convertido en pocos minutos de juego en el goleador del equipo almendralejense. Es más, desde la llegada de Rafael Martín Vázquez al banquillo del Extremadura, Gallego es el único futbolista que ha conseguido marcar gol -y eso que en el primer partido solo jugó siete minutos-.

El delantero catalán del Extremadura tiene un ratio de gol por minutos jugados que asusta. Enric Gallego, desde que llegó al Extremadura, marca un tanto cada 64 minutos, una auténtica barbaridad. Ninguno de los máximos goleadores de la Segunda B se le acerca, y el segundo mejor promedio también es suyo, con un gol cada 91 minutos en la UE Cornellá. Para hacernos una idea, Messi mete un tanto cada 98 minutos.

Pese a los buenos números, Enric Gallego promete seguir trabajando para el equipo, que es para lo que vino a Almendralejo. El delantero admite que está en un buen momento de cara a portería, por lo que espera alargarlo lo máximo posible. «Soy un jugador trabajador, que se deja todo y trabaja para el equipo, y si puede ser con goles pues mucho mejor. Si ahora tengo la suerte de que me vayan entrando, pues hay que alargar la racha lo máximo», sentencia.

Y eso que, desde que llegó a Almendralejo, no todo ha sido un camino de rosas. Enric Gallego estuvo fuera varias semanas por lesión, y el propio futbolista admite que no fue agradable pasar tanto tiempo fuera del terreno de juego. «Esas semanas se me hicieron un poco eternas. Trabajar mañana y tarde para acortar los plazos se hizo eterno, pero era lo que había en ese momento y había que afrontarlo de la mejor manera», señala el delantero del conjunto almendralejense.

Playoff sí o sí

Enric Gallego tiene claro que el objetivo del club tiene que cumplirse sí o sí. El futbolista azulgrana sabe que, para poder entrar en los playoff de ascenso a Segunda División, el equipo debe mejorar la imagen de los últimos encuentros, aunque también explica que su conjunto juega bien pero que a veces falta una pizca de suerte para llevarse los tres puntos. «El equipo trabaja toda la semana bien, y el día de partido se intenta hacer bien, pero a veces sale de una manera y otras de otra. Eso sí, ganas e ilusión no faltan», manifiesta Gallego.

Además, el delantero sabe que queda aún mucha competición, con muchos cruces entre los primeros clasificados, y por eso no renuncia a luchar hasta el último momento por quedar como campeón del Grupo IV. «Sabemos que el grupo está muy igualado, pero confío en todos mis compañeros y vamos a todos los campos a ganar. Quedan 27 puntos, son muchos puntos, y tenemos al primero a seis. No va a ser fácil, pero si tenemos que mirar arriba del todo, pues miraremos», destaca Enric.

El atacante cree que el pasado domingo no se consiguió la victoria por poco, y añade que el equipo jugó bien ante El Ejido pese a que le faltó un poco de puntería para poder llevarse los tres puntos. «El equipo hizo muy buen partido. Tuvimos ocasiones, pero no acaban de entrar. Ellos vinieron a hacer su partido, con cinco defensas atrás y entonces los huecos son más pequeños y cuesta un poquito más, pero veo a equipo bien», apostilla Enric Gallego.