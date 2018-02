«Me encanta cómo se viven estos partidos en las dos ciudades» Javi Chino ayer, en el palco del estadio Romano. :: J. M. ROMERO Javi Chino, capitán del Mérida AD, se formó en el Badajoz y vive en Badajoz, pero es el mayor referente en el vestuario y en la grada del Mérida: un hombre respetado por todos F. G. MÉRIDA. Viernes, 23 febrero 2018, 08:48

Francisco Javier Hernández González (Badajoz, 1987) llegó en junio del 2014 al Romano para cuatro partidos de playoff. Tres años y medio largos después, se presenta en el estadio de su ciudad como el capitán y la referencia de este Mérida, enemigo íntimo e histórico del CD Badajoz. En su primera vez, ganó 0-2. Pasado mañana será la segunda (porque hace dos años, en Copa Federación, con la eliminatoria ya decidida, se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias).

-¿Cómo es una semana de estas cuando pasea por sus calles de Badajoz?

-Tengo dos vecinos que son muy del Badajoz, mi peluquero, tengo hasta amigos en los ultras. y me dicen que me porte bien el domingo, lo típico. Pero siempre de buen rollo. Yo no me llevo mal con nadie.

«No me tomo a mal los insultos hacia el otro en los dos estadios. Estaría mejor que no lo cantaran, pero no voy a poder cambiarlo» «Me han dolido muchas salidas en el mercado de invierno, como la de Bernal...»

-La suya es una realidad atípica.

-Lo es, pero se da. Aquí me dieron la oportunidad de venirme hace cuatro años, y ni me lo pensé. Encantado de venir y orgulloso de estar aquí. Y ojalá me quede muchos años más.

-¿Qué siente cuando escucha en el Nuevo Vivero insultos hacia el Mérida y viceversa en el Romano?

-No me siento incómodo porque sé que son cosas del fútbol. No me lo tomo a mal porque sé que no se va a más de eso. Estaría mejor que no ocurriera, pero esto es así y yo, créeme, no voy a poder cambiarlo.

-Se ha convertido en toda una referencia para la grada del Romano. ¿Por qué?

-Creo que por cómo soy. Soy cercano, no me escondo nunca. Seré mejor o peor, con mis carencias y mis virtudes, pero no me pueden reprochar nada porque en el césped lo doy todo. Y al final creo que es eso lo que quiere la afición. Vine para cuatro partidos y al final mira en qué me he convertido.

-¿Se le pasó toda esta historia alguna vez por la cabeza?

-La verdad es que yo quería hacer carrera aquí. Pero no me lo esperaba, claro. De hecho, he estado muchas veces en la cuerda floja, más fuera que dentro. Hubo momentos en los que me vine abajo, pero como de cabeza soy fuerte, me sobrepuse. Y estoy muy contento de estar donde estoy.

-¿Cómo recuerda sus primeros derbis?

-Jugando, en infantiles de segundo año. Yo con el Badajoz, aquí en los Campos de la Federación de Mérida. Creo que empatamos. Y en la grada. pues de muy chiquitito, tenía unos diez años, en el Viejo Vivero, cuando los dos estaban en Segunda A. Hablando el otro día con un amigo en la peluquería me decía que tenía unas ganas de derbi. ¡Pues imagínate yo, que encima lo voy a jugar! A mí me encanta cómo lo viven las dos ciudades, cómo se pican dentro de la deportividad. Yo les he dicho a mis amigos que me conformo con que no me insulten (risas).

-¿Celebraría un gol?

-Tengo muchos amigos allí, amigos fiebre del CD Badajoz, he jugado también muchos años en el club. guardaría respeto, pero no tengo que pedir perdón. Yo sé que mis amigos estarán orgullosos de mí aunque quieran que gane su equipo. Pero, la verdad. no he hecho un gol en mi vida en un derbi, ¿lo voy a meter ahora?

-Pero si tiene un cabezazo en el último segundo de partido, lo querrá meter.

-No me fastidies. Si puedo meter dos, los meto.

-¿Y le gustaría retirarse en el Badajoz?

-Siempre digo eso de nunca digas nunca jamás, porque no sabes las vueltas que va a dar esto del fútbol. Pero a mí, ahora mismo, me gustaría retirarme en el Mérida. si me dejan. Porque a lo mejor el Mérida no cuenta conmigo para el año que viene. Pero Badajoz es mi casa y no me importaría, la verdad. Ya me senté a hablar con ellos alguna que otra vez para ficharme. Pero cuando salía la oferta de renovación del Mérida, descartaba la opción.

-Por los últimos precedentes, el CD Badajoz parece tenerle más ganas a este partido.

-Yo sé que ellos van a ir con muchas ganas, pero yo también sé las ganas que tenemos nosotros, y son muchas. Ellos están súper motivados, pero nosotros estaremos igual. Porque si no estamos igual, perderemos.

-¿Se lo ha dicho a sus compañeros?

-Tampoco hace mucha falta. Algunos me preguntan, pero aquí el que más o el que menos tiene cien partidos a cuestas en Segunda B. Yo les repito que el partido es para vivirlo al cien por cien.

-¿Le gusta el nuevo plan del equipo?

-El míster llegó en una situación no tan difícil, pero perdimos dos partidos y nos metimos ahí abajo. Loren tiene experiencia y todos sabemos que tenemos que crecer desde la portería a cero, y eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy con el míster: lo importante, y más en Segunda B, es no encajar goles. Y así tienes mucho ganado. Necesitábamos la confianza de la puerta a cero y ganar, y lo conseguimos ante el Jumilla. Luego, con el Cartagena, no vas a ir allí a abrirte y atacarle: estuvimos juntitos y bien atrás y, al final, casi ganamos al líder. Y el otro día ante el Murcia fue un partido muy tranquilo en defensa.

-¿Espera un partido igual en el Nuevo Vivero?

-Lo espero muy igualado, porque ellos son muy fuertes en casa y nosotros estamos bien ahora. A lo mejor hay goles porque esto es fútbol, pero será un 1-0, 0-1, 1-1, 0-0...

-¿Enero ha sido su mes más difícil en un vestuario?

-Odio el mercado de invierno. Desde siempre. Sé que se tienen que hacer fichajes y dar bajas, pero. Hemos fichado muy bien, pero me han dolido muchas salidas, como la de Álex Bernal, que es muy amigo mío y un espectáculo de futbolista. Pero de aquí se han ido los que han pedido irse. Además, si querían irse, tenían que irse. Pero hemos mejorado, los futbolistas que han venido son grandes fichajes.

-Se lo noté en su famoso tuit.

-He estado muy mal unos días, es la verdad. Ayudé a algunos a que salieran, porque si no estaban a gusto. A lo mejor hasta el mercado afectó al equipo. Porque fue un mes malo de resultados y juego. Hubo mucha incertidumbre. Unos pensaban que lo iban a echar, porque los futbolistas de cabeza somos muy flojos. ¡Había unas ganas de que llegara el 31 de enero!

-¿Para qué está el equipo ahora?

-Tenemos capacidad para salvarnos tranquilamente, pero esto es fútbol: encadenas tres partidos sin puntuar y te metes de lleno abajo. El fútbol son resultados y necesitamos ganar.

-¿Está al día de lo que está sucediendo esta semana en el fútbol modesto: las apuestas?

-Lo estoy. Amigos míos me han llamado para pedirme consejo de si se metían en esta mafia o no, y luego al final no han aceptado. Qué haces con 5.000 euros, que no te solucionan la vida. Si me dan un millón, a lo mejor me lo puedo hasta pensar. Pero no, porque luego todo sale, y las fotos, y los nombres y adiós vida.