«Estoy muy dolido, noqueado como un boxeador tras un puñetazo» Lunes, 30 abril 2018, 08:24

El técnico local, Mehdi Nafti, se disculpó por estar «nublado, complicado valorar el partido. Bajo mi punto de vista fue una derrota injusta. Sé que no se debe hablar de suerte, pero no nos ha acompañado. Hemos tenido más oportunidades que el rival, sobre todo a balón parado. No quiero hablar como un perdedor, nos quedan dos finales», significaba a la conclusión del encuentro en el estadio Romano. «En el descanso el marcador 0-0 era peligroso, el Villanovense sabe muy bien jugar con ese marcador, ellos dominan muy bien este tipo de situaciones. El vestuario está destrozado», continuó valorando el preparador emeritense. Sobre el penalti final, añadió que «no lo he visto, pero los números de la temporada en ese balance son muy malos». Se mostró, además, «muy dolido, estoy como un boxeador noqueado tras un puñetazo. Lo hemos intentado y no ha podido ser. El optimismo hoy y mañana no va a existir. No hay ninguna palabra que nos ayude. Pero tenemos dos opciones: o lloramos y lanzamos la moneda al aire para depender de la suerte, o a partir de mañana hablaremos con todo el grupo para arrancar la semana el miércoles preparados para la nueva batalla del próximo domingo contra el Extremadura». Otro derbi más con mucho en juego.