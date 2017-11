SEGUNDA B Dieguito podría perderse 'su' derbi A la derecha, Dieguito. Aunque el Villanovense no lo ha hecho oficial, todo apunta a que el contrato del jugador incluye alguna cláusula que le impedirá jugar ESTRELLA DOMEQUE Sábado, 25 noviembre 2017, 10:02

Villanueva de la Serena. «Todos saben que mi corazón tiene algo de azulgrana». Eran las palabras esta semana de Dieguito. Sin embargo, ese sentimiento de afecto se transforma en miedo en el Extremadura y, casi con total seguridad, el pacense se va a quedar con las ganas de medirse a su ex equipo. Según ha podido saber HOY, la conocida como cláusula del miedo aparece en el contrato del jugador y el Villanovense podría no querer arriesgarse a incurrir en una alineación indebida.

Aunque ni siquiera Iván Ania lo hacía oficial ayer en la previa del derbi. «Nadie me ha comunicado nada, no sé si va a poder jugar o no, pero yo en principio cuento con él», aseguraba ante los medios. Sin embargo, el club serón habría intentado llegar a un acuerdo con el Extremadura, sin éxito, al menos hasta ayer.

Cabe recordar que Dieguito incluso disputó la pretemporada con el Extremadura, antes de convertirse en el último fichaje del mercado veraniego. Desde entonces, es un fijo en el once inicial de Ania. «Es un jugador titular en todos los partidos desde que llegó, nos aporta mucho y esperamos que pueda jugar», señala el técnico del Villanovense, «si hay algo tiene que estar firmado, porque de palabra esas cosas no se hacen, pero lo desconozco, así que habrá que esperar».

La incógnita se desvelará el domingo y, en principio, será la única baja del Villanovense, aunque jugadores como Curro y Javi Sánchez se ejercitaron de forma puntual al margen del grupo durante el entrenamiento de ayer.