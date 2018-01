Diego: «No es normal esta mala suerte» Diego Sánchez. :: e. d. El delantero villanovense confía en que la racha negativa de cara a gol acabe pronto y señala que su adaptación al equipo está siendo buena ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 19 enero 2018, 08:03

«Lo primero que me dijeron es que el equipo creaba muchísimas ocasiones, pero que al final no llegaba el gol. Y para eso he venido, para aportar mi trabajo y meter las ocasiones que tengamos». El Villanovense fue claro y sincero con Diego Sánchez, lo que justificaba su fichaje era la falta de gol que sufre el equipo desde el inicio de temporada.

El delantero murciano está aprovechando sus minutos, que son todos los que se llevan jugados desde su llegada en el mercado de invierno. Tras la salida de Pedro Beda, que ya se ha reencontrado con el gol en el Real Jaén, y la lesión de Allyson, su debut era casi obligado ante el San Fernando. De momento, en los 180 minutos con la camiseta verde aún no se ha estrenado como goleador, pero ha dejado buenas sensaciones, aún en el periodo de adaptación.

«Estoy bastante bien, cada día mejor con los compañeros, adaptándome al equipo y sin problemas, y en cuanto a la falta de gol, creo que al final las ocasiones van a entrar porque no es normal esta mala suerte».

«Esperamos ganar el partido de este domingo, y si puede ser con un gol mío, mejor»

La diosa Fortuna sigue peleada con el Villanovense, al menos de cara a gol, algo que para Diego Sánchez, como para la mayoría de la plantilla, responde a una mala racha. Si bien, viendo que la situación se prolonga ya durante las 21 jornadas disputadas, parece más un problema endémico del equipo que un tema puntual. Solo el tiempo lo dirá.

Y eso que Javi Sánchez logró ante el Granada B cortar una sequía que duraba ya cuatro partidos. Un gol que sirvió de motivación, aunque llegó ya con el marcador muy en contra. «Nos impulsó para intentar conseguir el empate», explica Diego Sánchez, que lamenta que, de nuevo, «las ocasiones no entraron».

Pese a todo, los serones cuentan con el apoyo de la afición, que ya en el primer partido valoró el esfuerzo del nuevo delantero. «Me fui muy contento y esperamos ganar el partido de este domingo y si puede ser con gol mío, mejor».