El derbi termina con la relación

El Villanovense y el Extremadura se enfrentaron en el Romero Cuerda en lo que debía ser una fiesta del fútbol extremeño, un derbi para que ambas aficiones disfrutasen y para que se viese un buen espectáculo sobre el terreno de juego. Nada más lejos de la realidad. El espectáculo en el verde sí se vio, con un partido intenso y entretenido, pero eso ha pasado a segundo plano, y ha aparecido la polémica.

El Extremadura, a través de un comunicado, se ha quejado de que su afición no recibió un trato adecuado durante el encuentro y califica de «auténtica vejación» la atención que tuvo por parte del Villanovense. En concreto, el club azulgrana se queja de que varias decenas de sus aficionados tuvieron que ver el partido de pie en la zona de Fondo, ya que no había asientos suficientes para todas las localidades que se habían vendido. Además, la entidad almendralejense también se queja de que, tras acabar el encuentro, varios futbolistas del Villanovense realizaron «gestos obscenos y cortes de manga» a la afición azulgrana desplazada al Romero Cuerda.

«Por todo ello, comunicamos que no pondremos a disposición del Villanovense ninguna entrada de siete euros para el próximo derbi en Almendralejo y que consideramos rotas las relaciones con el Villanovense si no existe una rectificación seria y veraz de lo acontecido», explica el club azulgrana.

José María Tapia, Presidente del Villanovense: «Esperemos que haya diálogo y que vayamos poco a poco recobrando la normalidad»

Xavi Annunziata, Jugador del Villanovense: «Tuve una actitud al final del partido que no corresponde con mi persona»

Extremadura UD, Comunicado oficial: «No pondremos a disposición del Villanovense ninguna entrada de siete euros»

José María Tapia, Presidente del Villanovense: «No se puede empañar la imagen del club con acusaciones como las que se están haciendo»

El Extemadura, que no ha querido realizar declaraciones al respecto a este diario, también explica en el comunicado que está «seguro» de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) «abrirá de oficio una investigación por la aparente venta de más entradas» a la afición del Extremadura en la grada supletoria de Fondo, grada que «fue retirada metros más atrás de lo habitual, ofreciendo una visión calamitosa del partido».

Así, el Extremadura abrió la veda, y el Villanovense no tardó en contestar con otro comunicado. «Lamentamos cualquier malentendido que pudiera haber surgido en cuanto a la ubicación de la afición visitante, toda vez que, el Villanovense ha cumplido fielmente los protocolos de seguridad establecidos, así como los acuerdos habidos entre los clubes», señala el club.

Además, su presidente, José María Tapia, reconoce que a la directiva y a la afición no les ha sentado bien el comunicado emitido por el Extremadura. «Queda mucho para el partido de vuelta, esperemos que haya diálogo y que vayamos poco a poco recobrando la normalidad. Es una obligación hacerlo, porque no estamos dando ningún ejemplo», explica el máximo dirigente del Villanovense.

Tapia no esconde los problemas que se dieron, principalmente en la grada supletoria, pero desmiente con vehemencia que se vendieran más entradas de las permitidas. «Es un cúmulo de muchas cosas, la gente no estaba bien sentada, no estaba cada uno en su asiento y hubo gente de Preferencia que también entró a la tribuna de fondo, entre otras, pero no es ni mucho menos porque se hubieran vendido más entradas, porque se le enviaron 500 entradas para una grada de 504 localidades», explica.

Así, cree que el fallo del Villanovense fue sobre todo el de no tener el control en el cambio entre unas zonas y otras. «Fue quizás el único fallo, no somos perfectos y asumiremos también los errores que hemos cometido, pero creo que la trayectoria del club está ahí y queda patente el equipo que ha sido el Villanovense en los últimos años, cómo se ha comportado y la forma de actuar que hemos tenido con todo el mundo».

«No se puede empañar un partido y la imagen del club con declaraciones y acusaciones como las que se están haciendo», asegura Tapia que cree que en el seno del Villanovense «debe reinar el buen partido del equipo, la lucha y la entrega para dejar los tres puntos en casa, lo demás ya se irá solucionando».

Aunque, sin tiempo casi para reponerse, llega el Mérida este domingo al Romero Cuerda. Si bien, Tapia cree que se ha tomado nota de los errores para que no vuelvan a repetirse.

Disculpas de Annunziata

En el apartado de disculpas, también se ha pronunciado Xavier Annunziata, señalado tras sus gestos a la afición del Extremadura nada más concluir el partido. En un vídeo difundido en las redes sociales del Villanovense, el jugador canario pidió disculpas a los aficionados, jugadores y directiva.

«Tuve una actitud al final del partido que no corresponde con mi persona, en los años que llevo jugando al fútbol creo que siempre he tenido un comportamiento ejemplar, pero el cúmulo por la tensión del partido y la intensidad que se vivió, hizo que reaccionara de esa manera desafortunada por mi parte», manifestó.

El Extremadura ha aceptado el perdón del jugador del Villanovense. «Aceptamos las disculpas de Annunziata que dan la razón a nuestra afición, pues equivocarse es humano, rectificar es de sabios y perdonar es divino», sentencia el club.