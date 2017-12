El derbi se exige volver a la alta definición Néstor podría dejar su sitio en la portería del Badajoz a Fernando. / J.V.A. Extremadura y Badajoz llegan a la esperada cita entre clubes hermanados muy necesitados y con el desafío de poner fin a su historial de cinco duelos consecutivos sin marcar RAÚL PEÑA Y J. P. ALMENDRALEJO y BADAJOZ. Domingo, 3 diciembre 2017, 09:47

El derbi de la cordialidad se ha caracterizado en sus últimas cinco ediciones por la ausencia de goles. Y esa falta de definición protagoniza un nuevo enfrentamiento entre dos equipos que arrastran varios partidos sin marcar y la exigencia de reencontrarse con la victoria para no complicarse en cada uno de sus objetivos.

El Extremadura y el Badajoz se enfrentan en el Francisco de la Hera en lo que va a ser un derbi de necesidades. Por una parte, el Extremadura necesita volver a la senda de la victoria tras las dos derrotas consecutivas para no quedar descolgado en la lucha por la primera posición. La situación de los azulgranas no es mala, ya que incluso ganando pueden terminar la jornada líderes, pero las sensaciones tras los dos últimos encuentros sí son mejorables. Por otro lado, el Badajoz quiere ganar para abandonar los puestos de descenso y acabar con la racha de tres partidos sin ganar.

Azulgranas y blanquinegros se reencuentran año y medio después de su último duelo en Tercera con una negativa dinámica parecida en las últimas cinco jornadas con una victoria, dos empates y dos derrotras. Por eso, el encuentro va a tener más emoción si cabe que la que se le presupone a un simple derbi. Además, en la grada habrá un ambiente espectacular, con más de 1.000 aficionados pacenses en el Francisco de la Hera, y habrá una convivencia previa al partido entre las peñas de los dos equipos. El último gol en un derbi lo marcó Gabri Grille en la victoria por la mínima del Badajoz en el Francisco de la Hera en septiembre de 2010. Después le han seguido cinco duelos sin que se moviera el marcador.

LAS FRASESManolo Ruiz Técnico del Extremadura «El Badajoz es un equipo muy intenso, muy compacto y que junta muy bien las líneas» Juan Marrero Técnico del CD Badajoz «Nos enfrentamos a un equipo que tiene un plantillón y una exigencia de quedar campeones»

Las urgencias marcan el Extremadura-Badajoz de este domingo. Marrero habría preferido encontrarse con su exequipo en otra situación diferente, más relajado y de menos presión por el triunfo. «Las dos derrotas del Extremadura les van a hacer ganar en intensidad y eso unido a la calidad de sus jugadores, les convierten en un rival temible y poderoso».

Y en cuanto al partido, el técnico del Extremadura, Manolo Ruiz, tiene varias dudas. La primera es la de Jairo, que aún no está al cien por cien y quizá comience el encuentro desde el banquillo. Las demás dudas están en los jugadores que usará el entrenador azulgrana. El propio Manolo Ruiz admite que habrá cambios en el 'once' inicial, por lo que Willy, ya recuperado totalmente de sus problemas musculares, podría entrar de inicio para el derbi. Además, Ruiz podría jugar con dos delanteros -lo que relegaría a Jesús Rubio al banquillo-, u optar por el mismo esquema de las últimas semanas.

Los que seguro no estarán junto a sus compañeros son Airam Benito y Javi Pérez. Ambos jugadores están en la fase final de su recuperación de sus lesiones de larga duración. Es más, Javi Pérez ya ha completado algún entrenamiento junto a sus compañeros, pero no llegará para este encuentro, y sí lo hará para el derbi de la próxima semana ante el Mérida.

Juan Marrero viaja con toda su plantilla a excepeción de los lesionados Rafa García y Fran Morante, aún sin poder entrenarse con el grupo al seguir el proceso de recuperaración de una fractura en el segundo metatarsiano y una lesión muscular cuádriceps, respectivamente. Tras los últimos resultados negativos y la ausencia de gol de su equipo, el técnico del Badajoz se plantea hacer algunas modificaciones en el once habitual. «Habrá que hacer algún cambio buscando tener el balón o más experiencia, pero eso no significa que el trabajo del equipo no haya sido bueno. Se han generado muchas ocasiones de gol, pero no nos podemos contentar con eso. Tenemos que marcar y para marcar tenemos que trabajar y sacar la calidad en el último tercio», expuso en la rueda de prensa previa de los viernes. Esas variantes pueden devolver a la titularidad a Guzmán y permitir a José Ángel entrar por primera vez en la alineación inicial desde que superó su lesión. Los últimos contratiempos en forma de lesiones de los guardametas han provocado un continuo cambio en la portería, por lo que tampoco está claro si Marrero mantendrá a Néstor Díaz o volverá a apostar por Fernando.

La escasa pegada de su equipo en las últimas citas preocupa al preparador valenciano. «El gol es el que te da los puntos. Estamos generando ocasiones, llevamos 0 goles en tres partidos y tenemos que aumentar nuestra eficacia ofensiva porque si no lo mejoramos es muy difícil ganar un partido». Pero también los desajustes atrás que les ha costado dos derrotas en los últimos tres partidos. «Tampoco podemos admitir algunos errores defensivamente que nos están penalizando, hay que mejorar la eficacia ofensiva y defensiva», advertía.

A Manolo Ruiz le preocupa la intensidad del Badajoz. El entrenador del Extremadura es consciente de que el partido no será fácil para los suyos, con un rival muy intenso que hace todos los partidos complicados para sus contrincantes. Por eso, Ruiz cree que si su equipo quiere llevarse los tres puntos tiene que, al menos, igualar en intensidad al conjunto de Marrero. «Es un equipo muy intenso, muy compacto y que junta muy bien las líneas», señalaba el entrenador del conjunto almendralejense sobre el CD Badajoz.

Marrero, por su parte, asumía el mayor potencial de los azulgranas. «Nos enfrentamos a un equipo que se ha hecho cogiendo lo mejor del año pasado, los mejores, tienen un plantillón, una exigencia de quedar campeones y ascender si pueden, pero nosotros tenemos como mínimo la misma exigencia. Aunque tengamos menos presupuesto y nuestras condiciones sean distintas, creo que por nuestra afición y por todos, tenemos que dejarnos el alma en el campo». En ese sentido, el técnico del Badajoz no se arruga ante nadie y asegura batalla. «Nosotros podemos competir contra cualquiera, no podemos salir con miedo a ningún campo».