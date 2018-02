Un derbi para emerger y salir a flote El serón Javi Sánchez y el blanquinegro Juanma García, en la ida, son bajas en el derbi. :: J. VICENTE ARNELAS El Villanovense apela a su seguridad defensiva sin el central Javi Sánchez ante un Badajoz que necesita recuperar su pegada con la baja de su pichichi Juanma ESTRELLA DOMEQUE Y J. P. VILLANUEVA DE LA SERENA y BADAJOZ. Domingo, 18 febrero 2018, 09:47

Villanovense y Badajoz velan armas por la salvación. El primer derbi extremeño del año llega con una tremenda igualdad clasificatoria y la necesidad imperiosa de los tres puntos entre dos rivales directos. Serones y blanquinegros buscan un triunfo con el que emerger a la superficie de aguas más tranquilas y ahogar al perdedor. Decía esta semana José Ángel que espera un partido de pocos goles porque ambos equipos han encontrado ese punto de gran solvencia atrás y en ese sentido el Badajoz tiene un doble reto de derribar el muro serón después de dos encuentros sin marcar. Las dos escuadras pierden a piezas fundamentales. El equipo de Iván Ania apela a su seguridad defensiva sin el central Javi Sánchez, mientras que el Badajoz necesita reencontrarse con el gol con la baja de su pichichi Juanma García, además de intentar mantener sellada su puerta sin el meta Pol Ballesté y el lateral izquierdo Gabri Izquier. José Ángel tampoco estará en el que sería su regreso a Villanueva por sanción.

«Que sea una victoria nuestra, si puede ser con puerta a cero, mejor». Es el deseo de Iván Ania para el partido de esta tarde, es lo que va a intentar el Villanovense y lo que tratará de evitar el Badajoz, cada uno con sus armas. En el lado serón será clave mantener la eficacia en defensa, no obstante es uno de los equipos menos goleados del grupo. Sin embargo, para ello tienen una baja sensible como es la de Javi Sánchez. El central cumple ciclo de amonestaciones y, pese a que el club recurrió la quinta amarilla, finalmente no podrá jugar. Su lugar lo ocupará previsiblemente Espín, que formará pareja de centrales con Javi Barrio. El defensa murciano ya fue titular también ante el Murcia la pasada semana, por la baja de Tapia.

No será la única baja en este igualado derbi, el extremo Álvaro González sufre unas molestias relacionadas con su última lesión y ya el viernes entrenó al margen del grupo, por lo que las bandas se repartirán entre Jacobo, Dieguito o Carlos Andújar. Trápaga también es duda y podría quedarse fuera de la lista.

LAS FRASESIván Ania Técnico del Villanovense «El Badajoz apuesta por el juego directo, porque tiene jugadores para ello y si no sales activado, te comen» Juan Marrero Técnico del Badajoz «Los jugadores esperan esta nueva oportunidad para mostrar una cara más competitiva en los derbis»

Juanma García no se ha entrenado en toda la semana por una contractura gemelo y se cae de la convocatoria del Badajoz. Pol Ballesté sigue recuperándose de sus molestias musculares en el recto anterior del cuádriceps. El técnico valenciano al menos recupera a Joaqui Flores, pero viaja con el portero del Promesas Alberto. La lesión del cancerbero catalán inquieta a Juan Marrero porque tiene como mínimo para un mes y no quiere tensar más la continua angustia dada la convulsión vivida esta temporada en la portería. «Supongo que estarán trabajando para traer un sub-23. Nos podemos encontrar con un problema porque no sabemos cuándo se podrá recuperar Pol y creo que debíamos tenerlo ya, pero el mercado no es fácil», sostenía el viernes.

Los once elegidos de inicio por Iván Ania tienen como misión salir con intensidad. «Tenemos que salir enchufados y hacer valer que jugamos en nuestro estadio y con nuestra gente», les pide el técnico para intentar contrarrestar las virtudes de un rival al que tiene muy estudiado.

Marrero, por su parte, le ha dado vueltas a su dibujo ante la ausencia de su máximo goleador. El técnico blanquinegro podría repetir la fórmula de Melilla, entonces sin el otro delantero Álex Rubio, reforzando el centro del campo con la entrada de Rafa García. La baja de Gabri Izquier parece tener en Álex Herrera un claro sustituto en el lateral izquierdo. «Podríamos jugar metiendo a Eloy o con otro mediapunta de distintas características que Javi Pérez. La baja de Juanma nos trastoca porque no es lo mismo jugar con esos dos puntas que con uno», asume resignado.

El técnico del Badajoz espera cambiar la racha negativa ante los extremeños tras dos derrotas y un empate con el Villanovense. «Esos derbis fueron muy malos. Cuando sufres ese tipo de partidos hay que saber reaccionar y apretar los dientes. Los jugadores esperan esta nueva oportunidad para mostrar una cara más competitiva en los derbis», señala.

«Al Badajoz lo conocemos de toda la temporada, es un equipo muy intenso y agresivo, juega a mucho ritmo, le gusta que no haya pausas, lo hacen todo muy rápido y tienen mucha presencia en el área rival, de un despeje te pueden hacer una ocasión de gol», advierte Ania, al tiempo que añade que «no es un equipo muy combinativo, más bien apuestan por el juego directo, porque tiene jugadores para ello y si no sales activado, te comen». Marrero ensalza las virtudes ofensivas de los serones. «El Villanovense tiene velocidad, juego directo, combina... Sobre todo destacaría la velocidad de Álvaro, Dieguito y Carlitos y el juego entre líneas de Annunziata».

El Badajoz prácticamente ha vendido las 500 entradas facilitadas por el club villanovense. «Sabemos que vamos a estar respaldados por la afición que va a venir a empujarnos cuando estemos faltos de oxígeno», apunta Marrero.