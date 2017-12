Un derbi por debajo de las expectativas Santi Villa y Jacobo pugnan por un balón en el centro del campo. :: e. domeque Villanovense y Mérida ofrecieron un partido poco vistoso, sin un solo disparo a puerta y con un justo reparto de puntos ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 4 diciembre 2017, 07:48

Tedioso, feo, soso y hasta aburrido. Así fue, de cara al espectador, el partido que brindaron Villanovense y Mérida a sus aficionados en la tarde de ayer. Ya de por sí, la palabra derbi hace que las expectativas se sitúen muy altas, si además lo protagonizan lobos y romanos, el nivel sube. Pero no fue así y el empate a cero fue el resultado más justo para dos equipos que no dieron ayer su mejor versión.

0 VILLANOVENSE 0 MÉRIDA Villanovense Leandro; Arroyo, Tapia, Espín, Gonzalo, Pajuelo, Andújar (Curro, min. 70), Kamal (Elías, min. 77), Pedro Beda, Annunziata y Jacobo (André, min. 83). Mérida Felipe Ramos; Iván Pérez, Kike Pina, Diana, Paco Aguza, Javi Chino, Kiu (Jokim Esparza, min. 87), Julio de Dios, Santi Villa (Mustafá, min. 60), Javi Hervás y Javi Gómez (Hugo Díaz, min. 76). Árbitro Vicente del Moral (castellano-leonés). Amonestó a Elías y André para los locales y a los visitantes Javi Gómez, Kike Pina y Kiu. Incidencias Estadio Romero Cuerda, unos 2.500 espectadores. Más de 500 aficionados visitantes. Cristina Gómez interpretó el himno de Extremadura antes del inicio.

Tanto Iván Ania como Mehdi Nafti acertaron en la previa, aunque no sabían que ese pensamiento se traduciría después en un encuentro soporífero. El técnico del Villanovense advertía que iban a seguir la dinámica de que el rival no se sintiera cómodo en su estadio, y así fue. El Mérida dominó la mayoría del partido, pero no estuvo cómodo con el balón. Por su parte, Nafti avisaba que sería un partido de pocas ocasiones y se quedó corto.

Pese a que el fútbol vive de los goles, aun cuando no hay, al menos quedan los '¡Uy!' de la grada. Ayer ni eso, pues ninguno de los dos equipos logró disparar a puerta en los 90 minutos.

Un tiempo que pasó lento, con la afición emeritense muy entregada en los cánticos, mientras la serona parecía esperar un 'arreón' de los suyos para venirse también arriba. Aunque el frío tampoco animaba a sacar las manos de los abrigos.

Pero, volviendo al inicio, pocas sorpresas en los 'onces' que saltaron al campo con la bandera de Extremadura. En el lado local, finalmente Allyson fue baja por unas molestias en el brazo, su lugar lo ocupó Pedro Beda. Por lo demás, ninguna sorpresa, con Espín y Gonzalo como pareja de centrales, tal y como se esperaba. Y en el Mérida, aunque cabía la opción de que Mustafá fuese titular en su regreso al Romero Cuerda, Nafti prefirió reservarlo como posible revulsivo al igual que en otros partidos. Además, el '9' fue Javi Gómez en detrimento de Hugo Díaz.

Ya con los últimos rayos de sol, dio inicio un partido sin brillo. Sólo dos avisos algo más serios en los primeros 45 minutos. Al poco de empezar, una falta botada por Jacobo desde la izquierda que cabeceó algo desviado Arroyo. Media hora tardó en llegar la respuesta emeritense, con un disparo de Kiu que se marchó por encima de la portería de Leandro.

No pasó nada más. Los dos empezaron con respeto hacia el contrario, intentando imponer su juego, algo que quizás consiguió más el Mérida, mientras el Villanovense no conseguía tener la chispa de otros partidos, sobre todo en la elaboración del juego. Mala salida de balón desde atrás y pocas combinaciones con Kamal y Annunziata, además Jacobo y Andújar tampoco generaron peligro por banda.

Sólo podía ir a mejor

Con ese percal, el árbitro marcaba el descanso y se hacía un silencio inusual en el Romero Cuerda. Y es que, había poco que comentar de la primera parte. La segunda, sólo podía ir a mejor.

Tras el descanso, llegó el primer disparo a puerta de los verdes, que a la postre sería el último. Llegó en el 56 de las botas de Jacobo en una falta algo alejada del área que atrapó sin problemas Felipe Ramos.

Parecía que ambos equipos salían con otro espíritu y el Mérida también se animaba a balón parado, aunque sin llegar a disparar entre los tres palos, al menos generaba algo de peligro. Pero lo único que logró en cierta medida cortar la respiración fue una jugada embarullada en el área romana que nadie acertaba a rematar ni a despejar, pero que no aprovechó el Villanovense.

Y si el descanso no había revolucionado el partido, sólo quedaba confiar en el banquillo. Ania intentó dar un aire nuevo a la medular con la entrada de Curro y Elías, en lugar de Andújar y Kamal. Nafti prefería cambiar el ataque con Mustafá y Hugo Díaz, ocupando el lugar de Santi Villa y Javi Gómez. Cambio de jugadores, pero más o menos las mismas sensaciones, gracias en parte a la intensidad defensiva de ambos.

Entre tanto, Tapia había tenido en sus botas la ocasión más clara del partido con un disparo cruzado que se marchó rozando la base del palo.

Y así, lentamente, los minutos seguían pasando, sin que nada ocurriera sobre el césped. Ya en la recta final, ambos agotaron los cambios, con la entrada de André en el Villanovense y Jokin Esparza en el Mérida. Sólo quedaba que el colegiado pusiera fin a esta historia, no sin suspense, pues en el 91 el Mérida tuvo la última ocasión con una falta peligrosa desde la frontal del área que acabó en la barrera.

Fue el punto y final de un partido sin historia y que no cumplió con las expectativas de emoción de un clásico moderno del fútbol extremeño.