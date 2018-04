El derbi de la cordialidad con mayor tensión Álex Rubio y Enric Gallego. :: CASIMIRO MORENO Badajoz y Extremadura no se pueden permitir ningún tropiezo en un duelo dramático y con las bajas de Jesús Muñoz, Javi Pérez, Rafa Navarro y Pawel en los pacenses y de Willy en los azulgranas J. P. Y R. PEÑA BADAJOZ y ALMENDRALEJO. Domingo, 29 abril 2018, 11:15

El derbi de la cordialidad da paso al de la máxima necesidad. Badajoz y Extremadura protagonizan un duelo angustioso en medio de un ambiente festivo entre dos aficiones hermanadas. La permanencia y la fase de ascenso penden de un hilo para blanquinegros y azulgranas. Juan Marrero tiene clara la premisa de su equipo ante sus vecinos de Almendralejo. «Ganarle al Extremadura supondría un 95 por ciento de posibilidades de salvación». Martín Vázquez también es consciente de lo que se juega su equipo con la amenaza del Melilla ya pegado en la lucha por la cuarta plaza. «Quedan tres finales y la primera de ellas es este partido».

No se puede pedir más a 90 minutos que prometen emociones fuertes. Badajoz y Extremadura dirimen el derbi de mayor tensión que se recuerda. Con objetivos distintos, pero con el denominador común de los tres puntos para seguir manteniendo las constantes vitales. «No se puede medir lo podría suponer esa exigencia. Hay clubes que tienen que entrar en playoff sí o sí. Solamente puedo medir la nuestra. Este grupo está luchando con todo para conseguir el objetivo», apunta Marrero. El Extremadura visita el Nuevo Vivero con la sensación de estar ante una final. Y es que lo es. De aquí al final de temporada el conjunto de Rafael Martín Vázquez sólo tiene partidos clave por delante. Un tipo de encuentros en los que se ve de verdad a los buenos jugadores. Ante los malos resultados de las últimas semanas, la plantilla azulgrana debe dar un paso adelante para conseguir acabar entre los cuatro primeros.

El derbi ya de por sí reúne los suficientes alicientes para que el Nuevo Vivero se prepare para vivir una de sus grandes tardes, pero los compremetidos intereses de pacenses y almendralejenses unidos a sus dinámicas negativas con dos derrotas consecutivas hacen que las urgencias pongan algo de más picante a la salsa regional. «No hace falta tampoco motivar al grupo porque al ser un derbi y por la tabla clasificatoria creo que ya tiene esa motivación», sostiene el técnico del Badajoz.

LAS FRASESJuan Marrero Técnico del CD Badajoz «Ganarle al Extremadura supondría el 95 por ciento de posibilidades de salvación» Rafael Martín Vázquez Técnico del Extremadura UD «Tenemos que ponernos, como mínimo, al mismo nivel porque la calidad te da ese plus cuando te igualas en ciertas parcelas»

Marrero sigue sin poder disponer de toda su plantilla al completo. Entre lesiones, sanciones y cláusulas del miedo no ha habido una semana en la que alguno de sus jugadores no se quedara fuera. Esta jornada tiene las bajas por lesión del portero Pawel Florek, con molestias en el tendón aductor largo; y se mantiene la de Rafa Navarro, con un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla; además de Jesús Muñoz por sanción y de Javi Pérez por una cláusula en su contrato de cesión por parte del Extremadura. Javi Rey, por su parte, es duda por una contusión en cuádriceps y de no llegar en su lugar podría salir José Ángel o Sergio Martín junto a Rafa García que repetirá en el once por quinta semana consecutiva.

El entrenador del conjunto almendralejense se ha llevado a todos los jugadores a Badajoz. Así, Willy se pierde seguro el partido tras su operación en la rodilla derecha. Además, Jairo, Zarfino, Pardo y Aitor son duda para el choque clave en el Nuevo Vivero. Pardo tuvo algunos minutos ante el Villanovense, pero ha vuelto a sentir molestias en la planta del pie, por lo que su participación en el encuentro no es segura. El que sí se ha recuperado es Borja García, que no estuvo la pasada jornada junto a sus compañeros en el Francisco de la Hera. El central volverá al centro de la zaga. Martín Vázquez recupera tanto al cancerbero Manu García como al extremo Jose García, que cumplieron sanción por acumulación de amarillas ante el Villanovense. Por ello, Martín Vázquez podrá volver a contar con su portero titular bajo palos.

Marrero ensalza las virtudes de un equipo diseñado para ser campeón. «Lo raro es no destacar algo. Tienen un portero que les ha salvado muchos puntos, una defensa donde poder elegir, en bandas tienen buenos jugadores... En los últimos partidos ha dejado fuera a gente como Jesús Rubio, Airam Cabrera... La baja de Willy es importante, pero tienen al máximo goleador de toda la Segunda B», expone. Obviamente, el técnico azulgrana también sabe que el encuentro va a ser complicadísimo, con un Badajoz que se caracteriza por ser un equipo intenso que prepara muy bien los partidos. «Vamos a tener enfrente a un equipo agresivo, y eso no es novedad. Tenemos que estar preparados y ponernos, como mínimo, al mismo nivel en algunas parcelas, porque la calidad te da ese plus cuando te igualas en ciertas parcelas», explica Martín Vázquez.

El técnico blanquinegro desconfía de la racha azulgrana. «Ya tenemos la experiencia de la primera vuelta donde venían también de dos derrotas y en el minuto 32 ya íbamos 4-0. No estuvimos a la altura de nuestra afición». Marrero recuerda el mazazo de la ida y la conjura de un vestuario por lavar aquella imagen. «Allí nos humillaron deportivamente con un 5-2. Pero el equipo ha sabido reaccionar». El Badajoz se juega la vida y Marrero espera dar un paso de gigante ante un Extremadura al que le desea el ascenso. «Creo que está en una posición privilegiada y pueden conseguir perfectamente el objetivo. Ha hecho una inversión muy alta para intentar conseguir un objetivo que a nivel regional creo que es necesario de dar ese salto ya de calidad de cualquiera de los equipos extremeños. Pero nosotros no tenemos que ser artistas invitados en esto. Queremos alegrarnos, pero el lunes haciendo nosotros los deberes».

Los resultados adelantados al sábado ponen aún más contra las cuerdas al Badajoz. Córdoba B, Recreativo, Las Palmas Atlético y Jumilla ganaron y de momento dejan a los pacenses en la plaza de promoción por la permanencia y con el descenso a un solo punto. El Extremadura pasará la mañana pendiente del Melilla en Marbella y mira de reojo al Villanovense en el otro derbi extremeño en el Romano. Todos los estamentos del club azulgrana son conscientes de lo complicado que será acabar entre los cuatro primeros. El derbi es vital para ambos.