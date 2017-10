Derbi de alto voltaje en el Romano El presente. Visita del Badajoz al Mérida en Copa Federación en la pasada temporada. Hoy vuelven a verse, pero en bronce. El pasado. Hay que remontarse a la temporada 2005/06 para ver un derbi en Segunda B. :: hoy / HOY Mérida y Badajoz se ven las caras doce años después en Segunda B en un duelo de más necesidad para los blanquinegros MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Domingo, 8 octubre 2017, 09:30

Llegó. Ya están los dos ahí. Ha costado, pero Mérida y Badajoz retoman sus duelos en Segunda B doce años después. Adiós a los amistosos veraniegos o a la Copa Federación. Hablamos de tres puntos que en estos casos crecen a alguno más por aquello del aspecto anímico. La tropa blanquinegra viaja este domingo al asalto del Romano (18.00 horas) en un duelo catalogado de alto voltaje -esperemos que sólo deportivo- y en el que los pacenses acuden con más necesidad que sus paisanos. Capaces de vencer a todo un subcampeón de Copa del Rey como el Alavés en el Trofeo Ibérico del miércoles, continúan a la caza de su primera victoria de la temporada. La han acariciado, hicieron méritos suficientes, pero siempre murieron en la orilla. Una ansiedad que dura ya siete jornadas y que puede mermar al vestuario.

El Mérida, en cambio, se ha mostrado en línea ascendente y en su feudo impone su condición de anfitrión con nueve puntos de nueve posibles. San Fernando, Las Palmas y hasta el Cartagena se fueron de vacío de un estadio que podría cambiar de nombre para honrar a la familia Fouto. Un derbi con marcadas ausencias, especialmente en el cuadro visitante. Un derbi al que sus técnicos han dado la importancia pertinente durante la semana.

El Mérida, al alza

DESDE EL BANQUILLOMehdi Nafti Mérida AD «Espero que mi equipo vaya a más, pero sí es verdad que está con confianza y solidez» Juan Marrero CD Badajoz «Tenemos que neutralizar las armas que tiene el Mérida, que son muchas y buenas»

Si hablamos del presente, el Mérida llega al derbi en su mejor momento de la temporada. «Pero espero que no sea nuestro mejor momento de la temporada», bromea Nafti. «Espero que mi equipo vaya a más. Pero sí es verdad que el equipo está con confianza, con solidez y convencido de que está en el buen camino».

El técnico convocó ayer a todos los jugadores con los que puede contar, a excepción del lesionado Juanlu Hens. Es decir, que los tocados Mustafá, Paco Aguza y Javi Gómez han entrado finalmente en la convocatoria. Los dos primeros apuntan al 'once' titular... el último es una de las dos dudas que presiden las previas del Mérida cada fin de semana. Hugo Díaz ha sido el ariete titular las últimas cuatro jornadas, pero Javi Gómez suma dos dianas en los últimos dos partidos. La otra duda es la posición de Santi Villa: si vuelve a jugar de lateral izquierdo, como en las últimas dos semanas, Esparza será titular; si vuelve al extremo, Kike Pina será el lateral. «Yo lo veo positivo el ambiente en torno al derbi. Hay futbolistas capaces de aguantar ese tipo de presión y hay futbolistas que se cagan. Yo considero que, jugando en casa, con nuestro público, debe ser un plus», opina Nafti del ambiente que rodea al partido.

El gran ocasión del Badajoz

El Badajoz regresa en bronce al Romano a sabiendas de que tiene la ocasión perfecta para dar el golpe sobre la mesa que persigue desde que se alzó el telón. Pese a su humilde presupuesto, el histórico club no se siente cómodo con un teórico papel de víctima sino que se desplaza a cada estadio con la mente fijada en la victoria. De lograrla hoy, y ante el gran rival, los albinegros multiplicarían su ambición. «Hay que ganar. No es hacer méritos solamente, hay que sumar tres puntos. Tenemos que neutralizar las armas que tiene el Mérida, que son muchas y buenas», deseaba Juan Marrero el viernes.

Que se respete al Mérida -el entrenador el primero- no significa que no se crea en el triunfo foráneo pese a que el técnico valenciano tiene en cuadro al plantel entre lesiones y sanciones. La más sangrante, la del exemeritense Joaqui Flores, castigado cuatro citas. El último fichaje, Rafael García, viaja pero no estará disponible para suplir la significativa baja de larga duración de Diakité. Ante el Alavés, Marrero probó con Álex Herrera en el eje de la medular. Preocupa también la zaga, dadas las ausencias de los centrales Torres y Jesús. Se espera una gran entrada y sería deseable que todo lo noticiable ocurriera sobre el césped.