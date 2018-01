Delmonte: «Nunca voy a negociar la actitud, las ganas y el compromiso» El defensa del Extremadura fue presentado oficialmente como nuevo jugador, aunque lleva dos meses entrenando RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 5 enero 2018, 08:14

El fichaje del central argentino Nico Delmonte por el Extremadura era un secreto a voces. Lleva entrenando con el conjunto azulgrana varios meses, pero ahora ya sí forma parte del plantel del equipo almendralejense. Es por ello que Delmonte, un central aguerrido que va a elevar la competitividad interna de la plantilla en la parcela ofensiva, fue presentado ayer como nuevo jugador del Extremadura.

El defensa está más que disponible para Manolo Ruiz de cara al encuentro del domingo ante el Córdoba B, por lo que el debut del argentino queda en manos del entrenador del Extremadura. «Uno está con las ansias de competir oficialmente. Así que con muchas ganas y expectativas para empezar la segunda vuelta», explicó Delmonte en su presentación.

El jugador argentino del Extremadura admite que este tiempo sin jugar ha sido duro para él, y más al estar dentro de la dinámica de un equipo, pero cree que ha sido paciente y espera disfrutar de la nueva oportunidad que se le brinda en la capital de Tierra de Barros. «Se me hizo bastante complicado ver a mis compañeros en el día a día y que ellos pudieran competir el fin de semana y yo no, pero siempre hay que tener esa perseverancia y no bajar los brazos, porque el momento iba a llegar», señaló el nuevo zaguero del equipo azulgrana, que podría entrar en la convocatoria de Manolo Ruiz para el domingo ante el Córdoba B. Eso sí, el propio Nico Delmonte se define como un jugador que no baja nunca los brazos, por lo que le va a dar mas intensidad y concentración si cabe al Extremadura cuando él esté en el campo: «Nunca voy a negociar la actitud, las ganas y el compromiso».

Nico Delmonte

Y, como ya hiciese su nuevo compañero Enric Gallego en su presentación, Nico Delmonte repite que llega al Extremadura para ser uno más, consciente de que el nivel del equipo es muy alto y que va a tener que competir muy bien por un puesto en el 'once'. Por eso, el argentino llega a Almendralejo con la intención de darle un plus al equipo y de trabajar duro en el día a día para ser titular. «Uno viene para sumar, porque es una plantilla muy competitiva», explicó tajante.