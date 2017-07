«No podía dejar pasar esta oportunidad» Martes, 4 julio 2017, 09:30

Germán Rojas pasó de la noche a la mañana de ser una de los principales referentes con su renovación en el Don Benito a iniciar una etapa totalmente diferente en su trayectoria deportiva al colgar las botas y pasar a a ser ayudante de Juan Marrero y adjunto a Víctor López en el Badajoz. «Ha sido una decisión muy meditada. Me ha costado mucho porque llevar veinte años jugando y dejarlo de un día para otro es difícil. Pero me abre otra puerta y seguir vinculado al fútbol hace que la decisión sea menos traumática», señalaba. En ese sentido, el exjugador blanquinegro y calabazón subrayó que su nueva labor en los banquillos amortiguaba de algún modo los efectos emocionales de su retirada. «Estar en contacto con el vestuario me va a dar vida», admitía.

Germán, que ya colaboraba con la Academia CDB y seguirá haciéndolo, quiso agradecer al Badajoz la confianza, así como al Don Benito, en especial a Patri, por entender su situación. «No podía dejar pasar esta oportunidad».