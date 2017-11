La defensa condiciona las rotaciones de Marrero en el Badajoz Joaqui Flores vuelve a una convocatoria tras cumplir cuatro partidos de sanción. :: Hoy El técnico blanquinegro recupera a Joaqui y a Ruano para contrarrestar la plaga de lesiones MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Miércoles, 1 noviembre 2017, 11:12

Tres partidos consecutivos en siete días es todo un desafío para un entrenador, teniendo que gestionar esfuerzos y blindar a los jugadores frente a las lesiones sin perjuicio de la competitividad. En Segunda B este escenario es aún más exigente teniendo en cuenta la estrechez de las plantillas y la limitación en la preparación.

«Tuvimos un partido muy duro el domingo, con mucha carga física. Intentaremos buscar frescura pero sin hacer muchos cambios. Tenemos que jugar igual que venimos haciendo hasta ahora, lo que requiere un esfuerzo importante y tenemos que buscar gente que pueda aguantar bien el esfuerzo de dos partidos en tres días», así definía esta coyuntura Juan Marrero en la comparecencia previa al choque de hoy.

Ante este panorama, el CD Badajoz cuenta con una ventaja anímica sobre su rival, el Granada B (12.00 horas). Los blanquinegros afrontan este duelo en la cresta de una ola que comenzó hace tres jornadas ante otro filial, el Córdoba B. Por su parte, los andaluces llegan en una pequeña crisis de resultados y, tras haber liderado el grupo, merced a 4 victorias en 5 partidos, han perdido algo de fuelle y suman cinco puntos en las últimas 6 jornadas, con dos derrotas consecutivas.

Duelo, por tanto, de rachas contrapuestas. La irregularidad es una característica habitual en los filiales; jóvenes, con talento y muchas ganas, pero carentes de experiencia y con lagunas tácticas. Marrero no se fía: «El Granada B tiene juego aéreo, presencia física, velocidad, hace poco estaba líder... es un rival peligrosísimo y en su campo despliega un nivel de control del juego importante».

La cita no está exenta de cierta polémica. El encuentro se jugará finalmente en la Ciudad Deportiva de Armilla, algo que no ha sentado bien en el seno del conjunto nazarí ya que, según apunta en un comunicado oficial, realizaron los trámites pertinentes para enfrentarse a los pacenses en el estadio Nuevo Los Cármenes, donde juega sus partidos el primer equipo, opción que, según advierten, ha sido rechazada por el Badajoz. «Es una lástima que no se pueda jugar en Los Cármenes por decisión propia de su entrenador. Creo que habría sido un marco más bonito para jugar que Armilla», se lamentaba el entrenador de los nazaríes, Pedro Morilla.

En el último choque, parte de la afición tuvo que situarse de pie junto a las vallas por falta de localidades suficientes en las instalaciones, motivo por el que el club ha estudiado ampliar el aforo para enfrentarse a los blanquinegros. La directiva del conjunto granadino ha aconsejado a los hinchas pacenses que, por motivos de seguridad, se abstengan de desplazarse «ante la imposibilidad de darles acomodo y separar convenientemente a ambas aficiones».

Reencuentro

La de hoy será una cita especial para Sergio Martín. El centrocampista granadino vuelve a casa, y ante su exequipo, ya que militó en el filial del Granada.

En cuanto al 'once' del CD Badajoz, Marrero medita dar relevo a los futbolistas con más carga de partidos para oxigenar el plantel, teniendo en cuenta que se espera un choque de mucho desgaste, en el que los blanquinegros tratarán de ejercer una presión alta para interrumpir el juego combinativo de su rival. «Rotaremos en alguna posición del campo buscando frescura, pero sin cambiar el sistema, porque tenemos que ser nosotros mismos».

Las lesiones vuelven a ser un handicap para el técnico valenciano, que tendrá que solucionar el rompecabezas de las bajas aprovechando el retorno de dos hombres importantes. Ruano vuelve a estar disponible tras cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Marbella. Igual suerte corre Joaqui, que ha estado ausente en las últimas cuatro jornadas al ver la roja directa ante el Villanovense.

Por contra, el preparador blanquinegro no podrá contar con Manu Torres en la defensa, que cumple ciclo de cinco amarillas. En la zaga es precisamente donde más problemas tiene el Badajoz. Rodao es una alternativa, pero su actuación en el duelo ante el Mérida dejó muchas dudas. Cualquier otra posibilidad implicaría tener que mover varias posiciones para recomponer el equipo, como por ejemplo desplazar a Javi Rey al central y dar entrada en la medular a Rafa García, fichaje que vino para cubrir la baja de Diakité y que aún no ha debutado.

Tampoco serán de la partida Fran Morante, Guzmán Casaseca y Esteban Salazar, que siguen con sus procesos de recuperación, a los que hay que unir a Eloy Jiménez, que tuvo que ser sustituido al inicio del partido ante el San Fernando por una lesión.

«A día de hoy hay mucha igualdad, los favoritos no terminan de arrancar, pero ya se está llegando a situaciones donde la profundidad de banquillo es importante, donde las bajas condicionan y ahí es donde resurgirán las grandes plantillas», explica Marrero.

Por su parte, el entrenador del Granada B tiene a todos sus futbolistas disponibles, a excepción de Jean Carlos, que ha entrenado con el resto del grupo esta semana pero no ha entrado en la convocatoria.