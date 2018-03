Daniel Martín: «Bernardo Plaza es el director general» Miércoles, 14 marzo 2018, 08:04

Al presidente del Mérida, Daniel Martín, también le preguntaron por la función actual de Bernardo Plaza, ex director deportivo del club romano: «Es el director general. Y una persona de nuestra máxima confianza. Eso no va a cambiar. Ya no se encarga de las parcelas deportivas del club, que a día de hoy la atendemos los cuatro miembros que conformamos la junta directiva. Bernardo ha hecho una gran labor, pero el histerismo y el ansia con las que queremos llegar a las metas son las que han creado este estado de confusión. Pedimos calma y tranquilidad», explicó el directivo en su comparecencia de ayer.