Curro: «En el vestuario ya hemos dicho que queremos la Copa» Miércoles, 21 marzo 2018, 08:22

Con la permanencia ya casi en el bolsillo y los puestos de liguilla a cuatro puntos, ¿hacia dónde mira el Villanovense? A la Copa del Rey. Siempre partido a partido, pero al menos así lo reconocía Curro tras la victoria ante el Écija. «La permanencia la tenemos ya en nuestras manos y a partir de ahora podemos aspirar a cosas bonitas, queremos la Copa del Rey, ya lo hemos dicho en el vestuario», dice el sevillano.

Siempre con los pies en el suelo, Curro reconoce que al inicio de temporada el objetivo era la permanencia, pero ahora ya se muestra más ambicioso. «Ya casi lo tenemos y ahora todo lo que sea pelear por estar lo más arriba posible, bienvenido sea».

A nivel individual, se muestra satisfecho. «Siempre intento darlo todo, me encuentro muy bien, siempre he trabajado, he estado al pie del cañón y cuando no he salido titular igualmente he entrado fuerte».