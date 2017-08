Curro: «El objetivo es más que nunca la permanencia» Curro junto a Carlos Andújar, durante un entrenamiento. :: e. d. El jugador sevillano del Villanovense cree que son muchos los cambios con respecto a la pasada temporada y que falta todavía adaptación ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 17 agosto 2017, 07:58

VILLANUEVA DE LA SERENA. El Villanovense mira por el retrovisor y no ve al equipo de la temporada pasada. Ese equipo que volvió a marcar un antes y un después en el conjunto extremeño ya no está. Pero no hay razón para el pesimismo, porque este sábado, con sus nuevas caras y las ilusiones renovadas de los que aún siguen, volverán a iniciar un nuevo rumbo, sin mirar atrás, desde San Fernando.

Entre las caras conocidas está la de Curro, jugador curtido en todo tipo de batallas en Segunda B que sabe que este año habrá que apretar los dientes. «Esta temporada más que nunca, el objetivo es la permanencia, después el tiempo te pondrá donde te merezcas, pero el objetivo es mantener la categoría».

El sevillano cree que este año sube el nivel de competencia, debido principalmente a los buenos refuerzos de los rivales, motivados por las fuertes inversiones económicas. «Hay seis o siete equipos con un presupuesto muy alto que van a pelear por estar entre los cuatro primeros», advierte.

Como siempre, la historia vuelve a repetirse y parece que el Villanovense vuelve a ser David y no Goliath. Pero los serones ya saben lo que es aplastar gigantes y el espejo en el que mirarse no es precisamente el del año pasado. «Hace tres temporadas ya demostramos que viniendo de Tercera, con un equipo humilde y un presupuesto bajo, al final, nos metimos ahí».

Falta de tiempo

Esa lucha de gigantes empieza el sábado, tras apenas un mes de pretemporada, que parece insuficiente después de tantos cambios. «las sensaciones son buenas, pero todavía nos quedan cosas que mejorar, el equipo es prácticamente nuevo, y eso nos va a requerir un tiempo para que nos adaptemos todos al estilo de juego del míster y que los futbolistas nos conozcamos », explica Curro, que desearía tener más tiempo de adaptación, «pero esto empiezas ya y el sábado tenemos que ponernos las pilas porque allí va a ser complicado sacar algún punto».

Aunque, esa falta de tiempo se compensa con las ganas de todos los jugadores de que empiece la liga, con un único 'pero': no jugar en casa. «Si el partido fuese en el Romero Cuerda la gente siempre te ayuda, aunque la gente está muy enchufada y esperamos que el domingo eso se note para poder sacar algo positivo de San Fernando».

La siguiente jornada, ante el Granada B, ya será en casa. La pregunta es ¿qué Villanovense se encontrarán los aficionados? Parece que uno muy similar al del año pasado. «Al míster le gusta tener el balón, presionar arriba y poner intensidad. En ese sentido es muy parecido a Sanlúcar», asegura Curro.

Pero como dice el ya tópico futbolístico, esto va partido a partido. La vista está ahora puesta en San Fernando, un encuentro al que de momento llegan sin bajas, aunque sin el delantero que andan buscando, aunque el puesto parece bien cubierto hasta el momento con Allyson y Pedro Beda.