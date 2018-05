SEGUNDA B Cuatro autobuses en apenas 24 horas para la final del Mérida Kiu recibe consuelo de un aficionado del Mérida en el derbi. :: j. m. r. La afición emeritense, que cuenta con 500 entradas, ya ha completado los dos autocares gratis fletados por el club y un tercero pagado por los jugadores M. G. Jueves, 10 mayo 2018, 08:34

mérida. Si el negocio del fútbol es el más rentable de todos es porque no atiende a razones lógicas. Lo normal, tras una victoria a domicilio en toda la temporada y con un rival enfrente que se está jugando tanto como tú, es que el Mérida no gane en Lucena al filial del Córdoba. pero esto es fútbol. Lo normal también, tras las dos últimas derrotas en los derbis del Romano, es que la afición acepte el destino en la última jornada y se quede en casa. pero esto es fútbol. Y como fútbol que es, el Mérida tiene papeletas, aunque pocas, de salvarse y su afición, aunque realista, no deja de creer. Por eso se ha animado en masa a acompañar al equipo en el dramático último partido del campeonato.

A última hora del martes, la Federación de Peñas del Mérida anunció la hoja de ruta para el desplazamiento del próximo domingo. y anoche ya faltaban escasas plazas para completar el cuarto autobús. Más todos aquellos que ya han decidido desplazarse en coches particulares. Lo único que se sabe del precio, por el momento, es que las 500 entradas que ha facilitado el Córdoba cuestan siete euros y que sólo se puede comprar en las oficinas del Romano.

Lo demás se sabrá en los próximos días: porque los dos primeros autobuses los paga el club, el tercero los jugadores y a partir del cuarto se prorrateará el coste entre todos los viajeros. Una vez se cierre el plazo de inscripción, que será el viernes a las 12.00 horas, se informará del precio total del desplazamiento y los inscritos deberán abonarlo el mismo viernes por la tarde en la tienda del Romano. El filial cordobés ya ha admitido incluso que, a pesar de actuar como locales, jugarán el domingo como visitantes: habrá más aficionados del Mérida que del Córdoba.

El equipo, que comenzó ayer a preparar este partido, ya sabe que no podrá contar con el sancionado José Cruz, al que Competición ha sancionado con dos partidos. Se perdería el duelo ante el Córdoba B y un hipotético partido de ida del playout.