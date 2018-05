PROMOCIÓN A TERCERA «Este será nuestro cuarto partido de playout» Nafti da instrucciones a sus jugadores en un partido disputado este año en el Romano. :: J. M. romero Nafti sostiene que su equipo lleva ya tres jornadas viviendo una situación de estrés extrema y que esta eliminatoria ante el Coruxo estará igualada M. G. MÉRIDA. Miércoles, 16 mayo 2018, 08:32

Nada más salir la bola del Izarra, que lo emparejaba con la Llagostera, Mehdi Nafti se puso a recopilar información y a ver partidos del Coruxo. Antes incluso de saber si la ida sería en el Romano o en O Vao. «Es un equipo que ha encajado muchos goles», arranca la valoración del técnico emeritense. «Quince más que nosotros en esta Liga, pero luego tiene virtudes de medio campo hacia arriba: sus extremos son rápidos y me gusta su mediapunta. Además, manejan bien la estrategia. La eliminatoria va a estar igualada, pero confío mucho en los míos». Es momento de centrarse mucho en el equipo de cada uno y memorizar luego todo lo que se pueda del rival. «Pero lo primero, centrarnos en nosotros».

Luego está lo de la ida en el Romano y la vuelta en Vigo: «Por circunstancias, uno siempre prefiere la vuelta en casa, porque si hay prórroga o penaltis la juegas con tu afición delante. Pero después de lo que nos pasó el domingo, que estábamos descendidos en el minuto 98, no estamos en una posición como para pedir».

Tampoco tenía preferencias el cuerpo técnico del Mérida a la hora de elegir rival en el sorteo del pasado lunes, «pero sí es verdad que los aficionados estarán más contentos porque era el rival más cercano y, en cuanto a nosotros, era el único que jugaba en césped natural, que lo preferimos. Pero por lo demás, me daba igual. Lo importante era llegar vivos».

Eso sí, entiende la plantilla del Mérida que el del domingo siguiente será el cuarto partido de playout del equipo en el último mes. «Llevamos tres jornadas viviendo una situación de estrés extrema. Ante el Villanovense, ante el Extremadura y ante el Córdoba B. Para salir vivos de estos partidos tienes que hacer noventa minutos muy completos, controlar todos los aspectos: lo físico, lo táctico, lo técnico, la estrategia, la parte mental. Pero últimamente ya estamos acostumbrados a este tipo de duelos».

Después de lo que pasó en el tramo final en el Municipal de Lucena el pasado domingo, Mehdi Nafti quiere subrayar lo que hasta ahora no se ha subrayado del mérito que tuvieron sus jugadores: «Yo entiendo y me pongo en la piel de los chavales del Córdoba. Hay que tener empatía, porque lo que pasó al final fue duro: te anulan un gol, luego te lo dan, te lo vuelven a anular, desciendes. y entiendo los nervios. Pero sólo hablar de eso. En España, y en el mundo en general, sólo vende la salsa rosa. Me molesta que se esté hablando más de los incidentes al final que del gran partido que hicieron mis chicos: nadie abandonó el barco hasta el final, jugamos con cierto orden a pesar de las necesidades que teníamos. Mis jugadores se merecen que se hable más de fútbol que de otra cosa».

Para recibir el domingo (19.00 horas) al Coruxo, Mehdi Nafti sólo cuenta con la baja del sancionado José Cruz, al que le cayeron dos partidos por su expulsión de hace dos semanas ante el Extremadura. Los demás, aunque con su cansancio y sus pequeñas molestias, estarán para la penúltima cita del curso.