El Córdoba B apaga el sueño serón Momento de la acción del penalti en el que Dani Muñoz caía derribado. :: e. d. El Villanovense se complica sus opciones de disputar el playoff tras caer derrotado con un gol en el 87 ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Domingo, 6 mayo 2018, 10:08

El fútbol, como el tenis, tiene sus puntos de inflexión. Un penalti fallado fue ayer el del Villanovense que, ante el Córdoba B, recibió de su propia medicina y encajó un gol en el tramo final del partido que apaga las opciones de playoff.

0 VILLANOVENSE CÓRDOBA B 1 Villanovense Leandro; Barrio, Arroyo, Javi Sánchez, Espín, Kamal, Curro (Tapia, min. 81), Carlos Andújar, Borja García, Allyson y Dani Muñoz (Diego Sánchez, min. 81). Córdoba B Lavín; Eric Ruiz, Víctor Mena, Esteve, Soler, Jordi Ortega, Sebas Moyano (Chuma, min. 94), Jankovic, Andrés (Copete, min. 92), Quiles (Waldo Rubio, min. 78) y David Moreno. Gol 0-1: Waldo Rubio, min. 87. Árbitro Carlos Pérez Fernández (Castilla y León). Amonestó a Kamal, Arroyo, Carlos Andújar, Javi Sánchez, Barrio y Allyson para los locales y a Víctor Mena, Soler y Chuma para los visitantes. Incidencias: Unos 2.500 espectadores en el Municipal Villanovense. Los jugadores de ambos equipos hicieron el pasillo como homenaje a los equipos campeones de La Cruz Villanovense antes del inicio del partido.

Un duro golpe, en un partido en el que los de Iván Ania no merecieron perder, al menos por ocasiones, pero que al final se llevó un rival que supo aprovechar la suya.

El técnico asturiano introdujo varias novedades en el once inicial, sin Pajuelo, que acabó el entrenamiento del sábado con molestias. En su lugar entró Kamal, mientras que Arroyo repitió en el lateral izquierdo. La novedad fue la presencia de Dani Muñoz en punta de ataque, que estrenaba así titularidad, con muy buenas sensaciones y que incluso fue despedido con una ovación cerrada tras ser sustituido.

Empezó bien el Villanovense, con su seña personal apretando muy arriba. Y el primer aviso llegó al poco de empezar el partido, con un disparo de Borja García que se marchó al lateral de la red.

El Villanovense se hizo con el dominio del juego, pero no lograba generar peligro. Mientras, el filial cordobés parecía ceder la manija del partido a los locales en los primeros compases. Hasta que al cuarto de hora llegó la primera ocasión visitante con un disparo de David Moreno, que Leandro se quitó de encima y, en medio de un barullo en el área serona, el balón cayó en las botas de Sebas Moyano que disparó al larguero.

Los de José María García empezaban a sentirse más cómodos sobre el campo y la siguiente ocasión también tenía color visitante. De nuevo, en las botas de David Moreno, pero su remate se marchó desviado.

Pero a la media hora de juego, iba a llegar la oportunidad más clara para el Villanovense, desde los once metros, después del claro derribo dentro del área de Dani Muñoz. Ocasión desperdiciada para ponerse por delante, después de que Curro enviara el balón por encima del larguero de Lavín.

Con el susto en el cuerpo, el Córdoba B desapareció en el tramo final de la primera mitad, mientras que el Villanovense intentaba reponerse de un nuevo penalti fallado esta temporada. Antes del descanso, lo volvió a intentar un eléctrico Dani Muñoz, pero su disparo se marchó fuera muy desviado.

Tras la reanudación, no hubo reacción en los primeros minutos y a ambos equipos les costó subir el ritmo. Pero el afán del Villanovense por aferrarse a la cuarta plaza no tardó en aparecer. En el 58, apareció Allyson por banda izquierda para meter un buen balón que Dani Muñoz no supo aprovechar dentro del área.

También respondió el filial andaluz, por mediación de Quiles, que metió un pase de la muerte que Andrés no acertó a rematar.

La electricidad se instaló en el municipal villanovense, con los serones espoleados por su afición. A la hora de juego, Javi Barrio cabeceó desviada una falta botada por Curro desde la derecha. El Córdoba B apenas inquietaba la meta serona, mientras los de Iván Ania lo intentaban con todo. Incluso Arroyo, ayer lateral zurdo, se animó con un disparo lejano que a punto estuvo de sorprender a Lavín, que atajó en dos tiempos.

Y a ocho minutos del final, era Carlos Andújar el que marraba un buen centro desde la izquierda de Borja García.

Llegaba el tramo talismán del Villanovense, los minutos finales, pero esta vez la suerte iba a cambiar de bando. Se soñaba ya con el gol de los serones, que habían sido superiores al Córdoba B, sobre todo en la segunda mitad. Pero Waldo Rubio, que apenas llevaba unos minutos sobre el césped, iba a hacer de villano y hacer añicos las ilusiones de los locales, con un gol a tres minutos del final, tras cazar un rechace dentro del área (0-1).

No quedaba tiempo para la épica, pues entre cambios y parones, poco o nada pudieron hacer los de Iván Ania para aferrarse a un sueño que se apaga.