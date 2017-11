SEGUNDA B Los contratiempos crecen en el Romano Javi Gómez es seria duda para estar el domingo en Melilla. :: j. m. r. Para visitar el domingo al Melilla, Nafti pierde a Julio de Dios y Hugo Díaz, por sanción, y está pendiente de las molestias de Javi Gómez REDACCIÓN Martes, 14 noviembre 2017, 07:42

mérida. «Las circunstancias son complicadas. No quiero llorar porque tengo un vestuario muy metido y sé que ante las adversidades va a responder. Lo sé», deslizó el domingo en rueda de prensa Mehdi Nafti, el técnico del Mérida. Lo próximo del equipo emeritense es visitar Melilla, que aún no ha recibido un solo gol como local en siete partidos; recibir en el Romano al UCAM Murcia, que ayer destituyó a su entrenador tras tres partidos sin ganar; y las salidas de seguido a Villanueva de la Serena y Almendralejo. Por eso la importancia del gol postrero de Hugo Díaz el domingo para empatarle a El Ejido tiene más importancia que el propio punto sumado.

Porque las circunstancias cada semana se complican más: a las ausencias de Juanlu Hens, Chema Mato y Álex Bernal, el próximo domingo se les sumarán las de Julio de Dios y Hugo Díaz, sancionados, y posiblemente la de Javi Gómez, que se retiró por una lesión muscular doce minutos después de marcar el 1-0. «Javi (Gómez) me dijo que optó por retirarse antes de llegar a más, antes de llegar a romperse. A ver si esta semana nos llegan buenas noticias», reconoció tras el partido el técnico emeritense. Además, Hugo Díaz jugó cuando, en principio, no lo iba a hacer: «Si el partido hubiera ido como hubiéramos querido, Hugo no habría participado. El sábado no entrenó porque estaba tocado y queríamos protegerlo». Y Esparza se ha unido esta semana a Kike Pina como jugadores apercibidos de sanción.

«Al ser jugadores mayores se conocen físicamente y saben lo que necesitan durante la semana para llegar a un nivel óptimo el domingo», reconoce semana tras semana Nafti, a quien la alineación en Melilla (domingo, 12.00 horas) le sale casi sola: sin Hugo Díaz y Javi Gómez, será el turno de Juan Esnáider en punta. Y sin sus cuatro centrocampistas, sólo le queda Santi Villa, Javi Hervás y Javi Chino para la medular (por lo que Diana volvería a acompañar a Paco Aguza en el centro de la defensa). «El grupo está metido. Tengo veinte chicos responsables y conscientes dentro del vestuario. Con todo en contra en el partido, ninguno de mis jugadores abandonó el barco. Si uno no ha visto el partido, teniendo en cuenta que en casa los solemos sacar, el empate sabe a poco. Pero viendo las circunstancias, creo que salimos reforzados a nivel de grupo».

También sale reforzado el grupo, cree el entrenador emeritense, por el comportamiento de la grada del Romano, domingo tras domingo. «El día de Lorca, cuando perdíamos 0-2 con el colista, me sorprendió no escuchar ningún pitido desde la grada. Y el domingo tampoco los noté. Creo que pitaban más al árbitro que al equipo. A la afición no le podemos pedir nada. Les tenemos que dar. Al mínimo que le das... ya os dais cuenta: el gol del empate ante El Ejido lo hicieron ellos. Y si el tiempo de prolongación se hubiera cumplido, creo que hubiéramos tenido opciones de remontar. Pero la afición, chapó. De diez. Sé que los aficionados son exigentes, pero también conscientes de lo que están haciendo los chicos».