«Considero que el Extremadura es mi casa y no podía decir que no» Agustín Izquierdo en su debut esta pretemporada con el Extremadura ante el Don Benito. domeque / ESTRELLA El nuevo entrenador azulgrana se ve capacitado para llevar al equipo a lo más alto y conseguir el objetivo deseado el club Agustín Izquierdo Técnico del Extremadura UD RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 9 agosto 2017, 07:26

La vida deportiva de Agustín Izquierdo ha cambiado muchísimo en tan sólo unos días. El técnico de Lorca llegó el pasado mes de junio al banquillo del Extremadura B. Izquierdo volvía a la que fue su casa durante dos temporada, donde se quedó a las puertas del ascenso a Segunda B en dos ocasiones, pero regresaba con unos objetivos totalmente distintos. Un chip muy diferente a su trayectoria en los banquillos, siempre al frente de proyectos concebidos para el ascenso. En el filial azulgrana, Agustín Izquierdo tendría que formar, hacer crecer a un grupo de jóvenes jugadores para que estuviesen preparados si tenían que dar el salto al primer equipo... Pero su vida cambió.

Tras la destitución de Juan Sabas como técnico del Extremadura, el club ha confiado en Agustín Izquierdo para que supla al entrenador madrileño. Por fin le llegó la oportunidad de entrenar en Segunda B, una categoría que se le ha resistido en las siete fases de ascenso que ha emprendido. Un reto apasionante para el nuevo capitán de barco del conjunto almendralejense. De formar a competir por todo en Segunda B. Los objetivos han cambiado y de qué manera. Pese a ello, Izquierdo se ve preparado para comandar la manada de valientes e instalarse en la parte alta de la clasificación. Ganas no le falta, ilusión tampoco, y sólo falta que la liga eche a andar y que la pelotita quiera entrar.

El objetivo es complicado, pero Izquierdo tiene buenos mimbres a su disposición para hacer de ésta una temporada para recordar en el Extremadura UD y en Almendralejo, que sueña con volver a ser una ciudad de Segunda División.

LAS CLAVES «Quiero que seamos un equipo atrevido y valiente. Un equipo equilibrado que ataquemos y defendamos siempre muy bien» «Tenemos jugadores para estar arriba. Ese es nuestro pensamiento y ese va a ser nuestro objetivo» «Le debo una a la afición de Almendralejo, y por eso voy a pelear con todas mis fuerzas por devolverle con trabajo lo que se merecen» «En el último partido aquí me fui llorando porque no se pudo conseguir el objetivo»

-¿Cómo está tras su llegada al banquillo del primer equipo?

-La verdad es que muy contento. No podía decirle que no a una propuesta como ésta por la entidad que me propone estar aquí, porque considero que el Extremadura es mi casa y no podía decir que no.

-¿Cómo ha visto al equipo durante esta primera semana de trabajo?

-Lo he visto con una predisposición enorme al trabajo. Conocía a muchos de los jugadores que están en la plantilla, porque a algunos los he tenido en otros equipos. Desde el primer momento la predisposición ha sido excelente.

-¿Qué Extremadura quiere que se vea sobre el terreno de juego?

-Quiero que seamos un equipo atrevido y valiente. Un equipo equilibrado, que ataquemos y defendamos siempre muy bien... Un equipo perfecto, pero eso es lo que queremos todos los entrenadores. Una cosa sí es importante: que la afición, que es una masa social importante, se sienta orgullosa de su equipo una vez que haya acabado el partido.

-Juan Sabas utilizaba el 4-2-3-1 como sistema y la portería a cero como principal premisa, ¿veremos lo mismo en el Extremadura de Agustín Izquierdo o va a cambiar mucho?

-Obviamente la portería a cero es fundamental, no sólo en esta categoría, sino en todas. Está claro que cuanto mejor juegues más cerca estarás de la victoria, por lo que para ganar los partidos tendremos que hacer bien las cosas. Tendremos que jugar bien al fútbol y que la gente que vaya a los partidos se lo pase bien, que para eso ha pagado una entrada. En cuanto a la táctica, tenemos que intentar no ser un equipo previsible, dominar varios registros y a partir de ahí tener variantes en nuestro modelo de juego y que podamos ir variando según el partido.

-Estar en los puestos altos de la clasificación, tal y como se propone el club, va a ser realmente complicado en esta campaña en la que todos se están reforzando bien...

-El objetivo es estar arriba. No vamos a pecar de falsa humildad. A partir de ahí, pues nos tendremos que dejar todo, tendremos que correr como el que más, ser más agresivos que nadie y más competitivos que nadie para poder lograr el objetivo a final de temporada.

-Entonces, ¿ve al equipo con capacidad para estar arriba?

-Sí, totalmente. Tenemos jugadores para estar arriba. Ese es nuestro pensamiento y ese va a ser nuestro objetivo. A partir de ahí, eso hay que demostrarlo en el campo partido a partido.

-¿Qué equipos ve más fuertes en la lucha por la parte alta esta temporada? ¿Ha podido ver ya a alguno?

-Verlos en directo todavía no, pero por las plantillas y por lo que se está haciendo hay muchos candidatos como el Real Murcia, el Lorca Deportiva, el Cartagena, el Melilla... Entre ellos está el Extremadura, y por eso vamos a pelear por estar arriba en la clasificación.

-¿Y cómo ve el fútbol en Extremadura en estas últimas temporadas?

-Cuantos más equipos de la región estén arriba, mejor para nuestro fútbol. Es hora ya de que algún equipo extremeño esté en la Liga de Fútbol Profesional y que vivamos tiempos anteriores porque se vivían ambientes muy bonitos en la región.

-Y la afición, ¿qué parte de culpa tendrá en los éxitos del equipo?

-Muchísima. Sólo tengo palabras de agradecimiento. En el último partido aquí me fui llorando porque no se pudo conseguir un objetivo, pero no sólo por eso, sino porque sabía que era mi último partido. El agradecimiento y el cariño que he tenido por parte de la afición cada vez que he venido ha sido increíble. Yo sí que le debo una a la afición de Almendralejo, y por eso voy a pelear con todas mis fuerzas por devolverle con trabajo lo que se merecen. La afición es un plus más para el equipo.