La confianza es clave en el Villanovense de Ania Iván Ania. El técnico asturiano confía en que los buenos resultados convenzan a los jugadores para jugar a su manera ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Martes, 10 octubre 2017

Como si de un matrimonio se tratara, Iván Ania quiere que él y sus jugadores sigan construyendo su relación basada en la confianza. Y para ello, el técnico asturiano cree que los cimientos de esa relación se basan en los resultados. Después de cinco jornadas sin perder, con dos victorias y tres empates, el sistema de Ania parece que sigue calando en sus pupilos, pero hay aspectos que se le resisten, quizás por falta de confianza. «Hay cosas que me están costando, insisto en ello, pero lo que nos va a hacer coger esos mecanismos es que los resultados convenzan a los jugadores de que hay que jugar de esa manera. Si los resultados son buenos los jugadores confían en el entrenador y si no son buenos generan dudas», cree el entrenador verde.

Pese a la condición de invicto en los últimos cinco encuentros, Ania aún le da vueltas a dos de esos empates: el del Murcia, con el penalti fallado por Tapia, y el Badajoz, con tablas ya en el descuento. «Si hubiésemos ganado esos partidos, hoy estaríamos líderes, aunque eso sí, líderes pero con un margen de mejora grande, porque podemos hacerlo mejor», apunta el asturiano dejando ver que la confianza ya va creciendo.

Ese análisis puede resultar ambicioso, incluso, dejar entrever objetivos de altos vuelos, pero Ania se apresura a frenar cualquier euforia. «Vivimos de semana en semana y no miramos más allá del siguiente partido, no renunciamos a nada, pero es un grupo muy igualado y el mínimo detalle puede resultar decisivo», dice Ania, «el Villanovense logró meterse en playoff dos veces en las últimas tres temporadas, eso tiene mucho mérito y ojalá lo podamos repetir, pero no tenemos un objetivo marcado».

Con esa confianza in crescendo, la manada serona visita esta semana al Lorca Deportiva, su verdugo hace unas semanas en la Copa del Rey. Un duelo que puede servir para medir cómo ha evolucionado este particular matrimonio Ania-Villanovense desde el pasado mes de agosto hasta hoy.