El colista conquista Almendralejo El debutante Jose Rodríguez se lamenta mientras los jugadores del Lorca Deportiva celebran el segundo tanto. :: J. M. Romero El Lorca Deportiva deja en evidencia a un Extremadura que no supo prolongar su buena racha y que se aleja del primer puesto RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Lunes, 15 enero 2018, 08:14

Un Extremadura estéril, sin ideas ofensivas y con una fragilidad defensiva latente cayó derrotado ante el colista en casa en su mejor momento de la temporada. Ni las cuatro victorias consecutivas, ni los 16 goles en los últimos cuatro encuentros sirvieron como aval para que el Extremadura se llevase el partido y siguiese a la caza del líder, un Cartagena que ya aventaja en cuatro puntos al conjunto azulgrana. Lo preocupante, más allá de la victoria, es que el Extremadura ha encajado cinco tantos en los dos últimos encuentros, algo que hasta ahora no se había dado en el equipo de Almendralejo.

0 EXTREMADURA LORCA DEPORTIVA 2 Extremadura Manu García; Álex Díez, Pardo, Borja García, Candelas; Zarfino, Fran Miranda; Jairo, Valverde (Airam Cabrera, min. 46), Jesús Rubio (Jose García, min. 55) y Enric Gallego (Willy, min. 75). Lorca Deportiva Simón; Juanjo, Lulu, Urzaiz, Argachá; David Álvarez, Britos; Luismi (Monprevil, min. 76), Sergio Rodríguez, Javi Saura (Diego Ruiz, min. 46) y Carrasco (Gleyson, min. 89). Goles 0-1: Carrasco, min. 74. 0-2: Britos, min. 79. Árbitro Amonestó con amarilla al local Valverde; y a los visitantes Urzaiz y David Álvarez. Incidencias Estadio Francisco de la Hera. Unos 6.500 espectadores.

El partido comenzó como el día: frío. El doble pivote de Manolo Ruiz con Zarfino y Fran Miranda a los mandos no le surtió efecto al entrenador del Extremadura, que empezó sin hacerse con el control del partido -no lo tuvo en toda la primera mitad- y sin poder hacerle daño al Lorca Deportiva. Al equipo visitante le bastaba con estar muy bien ordenado para no sufrir.

Si los azulgranas querían ser líderes a mediodía, no lo demostraban sobre el verde. Es más, la primera ocasión clara fue para David Álvarez, pero el disparo del jugador visitante desde dentro del área se fue arriba. El Extremadura, con el paso de los minutos, quería ser protagonista del partido e intentar encerrar al Lorca Deportiva en su propio campo, pero la empresa no fue posible. Mientras el equipo visitante esperaba agazapado, el Extremadura no encontraba el camino para pisar con asiduidad el área de la meta defendida por Simón.

Las ocasiones caían con cuentagotas. Un disparo de David Álvarez arriba; un derechazo potente de Pardo que sacó Simón con una estirada; una internada de Candelas por la banda izquierda que desbarató la defensa visitante... pero la sensación era que el gol no iba a llegar. Es más, el equipo que estuvo más cerca de abrir el marcador fue el Lorca Deportiva, pero Luismi no llegó por poco al pase de la muerte de Carrasco para marcar.

Tras el descanso Manolo Ruiz movió su banquillo y entró al campo Airam Cabrera por Valverde para, tal y como explicó el técnico en rueda de prensa, buscar más asociación en la zona ofensiva del terreno de juego. Ese cambio desplazó a Jesús Rubio a la banda y mantuvo inamovible el doble pivote azulgrana. Y, la verdad sea dicha, el Extremadura comenzó muy bien la segunda mitad. A los 40 segundos de la reanudación Airam Cabrera tuvo en su cabeza el primer gol del partido, pero Simón, con una parada espectacular, mantuvo a su equipo en el partido. Poco después fue Enric Gallego el que pudo marcar tras un pase de Candelas, pero el defensa llegó antes que el delantero cuando todo el Francisco de la Hera se levantaba de sus asientos para cantar el tanto.

El Lorca Deportiva no quería ser menos en el partido e intentó desprenderse poco a poco de este dominio del Extremadura. Y lo consiguió. Britos y Carrasco dispusieron de dos ocasiones claras para poner a su equipo por delante, pero en ambas situaciones Manu García paró bien los disparos de los dos jugadores.

Pese a los dos sustos en forma de ocasión, el Extremadura no se vino abajo, pero sus ocasiones llegaban en jugadas a balón parado. Primero fue Pardo, con un cabezazo, el que pudo marcar, pero la ocasión más clara para los azulgranas fue en el minuto 65. Airam Cabrera puso un centro exquisito en una falta lateral al corazón del área. El esférico tocó en un defensa y, en el segundo palo, ni Borja García ni Zarfino llegaron para empujar el balón a gol.

Eran los minutos en los que más sufría el Lorca Deportiva, que apenas inquietaba la meta de Manu García, pero entonces llegaron los tantos visitantes que le darían la victoria a los murcianos y dejarían helado el Francisco de la Hera.

A 15 minutos del final, Carrasco le ganó la espalda a Borja García, controló un pase de cabeza de Luismi y, con mucha tranquilidad, batió a Manu García para dar la sorpresa en el coliseo azulgrana. Entonces el Extremadura se fue arriba en la búsqueda del empate, pero lo que encontró fue otro gol en contra. Britos condujo el balón desde su propio campo, se la dio a Sergio Rodríguez, que controló y se la devolvió al mediocentro lorquino para, con mucha tranquilidad, marcar, certificar la 'machada' y conseguir la segunda victoria consecutiva de su equipo.